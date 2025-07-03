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Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay…
Ülkü Ocakları, Vefat, Kalp Krizi, Datça, Muğla, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Datça ilçesinde İlçe Ülkü Ocakları Başkanı 35 yaşındaki Ali Eren evinde ölü olarak bulundu. Eren’in cansız bedenini annesinin bulduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Üzen olay Datça İskele Mahallesi Osman Akkaraca sokak üzerindeki evde öğlen saatlerinde meydana geldi. 

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay… - 1. Resim

ACI DETAY: CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan Ali Eren (35) annesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. 

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay… - 2. Resim

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ Mİ? 

Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Eren’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren öldü! Vefatında kahreden detay… - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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