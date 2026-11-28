Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Gübretaş Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin ortaya atılan "SPK cezası ve hisse manipülasyonu" iddialarını resmi kayıtlarla çürüttü. Ümit Özlale'nin sözlerini "eleştiri maskesine gizlenmiş iftira" olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından gündeme getirilen Gübretaş dönemine ilişkin iddialara yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi.

Basit bir açık kaynak araştırmasıyla dahi gerçeğin görülebileceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, Özlale’nin olmayan bir hususu varmış gibi göstererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti.

"TEK BİR SPK CEZASI VEYA SUÇ DUYURUSU YOKTUR"

Görev yaptığı Ekim 2016 - Nisan 2022 döneminin tamamında şahsına, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu ya da başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cezası veya suç duyurusu bulunmadığının altını çizen Yumaklı, hisse senetlerindeki değer artışının arka planını resmi verilerle açıkladı.

Ümit Özlale'nin iddialarına cevap verdi! Bakan Yumaklı: Meclis size sınırsız iftira hakkı mı veriyor?

Yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatının resmen Gübretaş'a devredildiğini hatırlatan Yumaklı, sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin tüm süreçlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyurulduğunu kaydetti.

Yumaklı, hisse değerindeki artışın manipülatif olmadığını, tamamen şirket mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklandığını ifade etti.

"GERÇEKLERİ ÇARPITARAK KAMUOYUNU YANILTMAYIN"

Resmî kayıtların ve KAP açıklamalarının herkesin erişimine açık olduğunu vurgulayan Yumaklı, iddiaların bu belgeler üzerinden kolaylıkla kontrol edilebileceğini ifade etti.

Özlale'ye yönelttiği sorularda, Gübretaş'a herhangi bir manipülasyon cezası verilmediğini bildiği hâlde neden bu yönde açıklama yaptığını söyleyen Yumaklı, "Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız OLMAYAN SPK CEZA BELGELERİNİ yayınlamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sayın Ümit Özlale;

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Gübretaş Genel Müdürü olduğum döneme ait hisse hareketleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cezaları iddiası üzerinden, kurumsal güvene dair eleştiri maskesine gizlediğiniz, aslında sizin de basit bir açık kaynak araştırmasında bulabileceğiniz, OLMAYAN bir hususu varmış gibi söylediğiniz İFTİRALARINIZ oldu.

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Bulunduğumuz kamu görevlerinde asıl olan; sözü havada bırakmak değil, hakikati resmi kayıtlarla, belgelerle ortaya koymaktır. Şahsıma ve geçmişte görev yaptığım kurumun itibarına yönelik dile getirdiğiniz ve kafalarda soru işaretleri oluşturmayı hedefleyen YALANLARINIZA karşı GERÇEKLER şu şekildedir:

Sadece iddia ettiğiniz tarihler olan 2019-2020 yıllarında değil; görev yaptığım Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında; şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu YOKTUR!

Ümit Özlale'nin iddialarına cevap verdi! Bakan Yumaklı: Meclis size sınırsız iftira hakkı mı veriyor?

Bu süre zarfında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) her detayı ile mevcut olan ve herkese açık bilgilerden de görüleceği üzere; hukuki ihtilaf nedeniyle atıl bekleyen Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatı, yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmen Gübretaş'a devredilmiştir. Sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin tüm süreçler KAP üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyurulmuştur. Dolayısıyla hisse senetlerindeki değer artışı manipülatif değildir, şirket mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklanmıştır.

Sayın Özlale;

Bizim anlayışımızda makamlar geçici, devletin ve kurumların itibarı ise kalıcıdır. Resmi bültenlerde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında tüm açıklığıyla duran bu somut gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, en başta yüce Meclis'in ciddiyetine yakışmamaktadır.

Bu mesnetsiz ithamlarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağımı bildirirken, size şu soruları soruyorum:

1) Ne görev yaptığım dönemde ve ne de sonrasında, Gübretaş’ın herhangi bir manipülasyon veya benzeri bir konuda CEZA ALMADIĞINI bildiğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz?

2) Bunları açık kaynaklardan teyit edebileceğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz?

3) Milletvekilliği ve meclis kürsüsü, size sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı mı veriyor?

4) Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız OLMAYAN SPK CEZA BELGELERİNİ yayınlamayı düşünüyor musunuz?

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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