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Üniversitede 'çoban krizi': Mülakatı geçecek 4 çoban aranıyor....

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars Kafkas Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi'ne alacağı 4 çobanı hala bulamadı. Mülakata çağrılan adaylar, "Kars’ın ilk belediye Başkanı kim? Aras Nehri nereden doğuyor?" gibi soruları cevaplandıramadığı için eleniyor. Meclis gündemine de gelen konunun ne zaman çözüme kavuşacağı ise merakla bekleniyor. 

Kars Kafkas Üniversitesi, şu sıralar 'çoban krizi' ile gündemde.  Veteriner Fakültesi için İŞKUR’A başvuru yapılırken, yapılan başvuru sonrası 4 çoban adayı belirleniyor.

Sonrasında çoban adayları, noter kurası sonucu mülakata davet ediliyor. Sözlü sınava girmek üzere hak kazanan adaylar, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü ‘çoban’ mülakatına tabi tutuluyor. Ancak YÖK ve üniversite, adayları başarısız sayıyor.

SORUN MECLİS'TE

Kars’ta yaşanan çoban krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çoban krizini Meclis'te gündeme getirdi.

Üniversitede 'çoban krizi': Mülakatı geçecek 4 çoban aranıyor.... - 1. Resim

ÇOBAN KRİZİ NE ZAMAN SON BULACAK?

Meclis'te gündeme gelen çoban krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, KAÜ Veteriner Fakültesi’ne İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların ne kadar süreyle çalışacağı ise bilinmiyor.

Kafkas Üniversitesi’nde çoban krizi ne zaman son bulacak merak edilirken, Kafkas Üniversitesi yönetimi ise sessizliğini koruyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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