Üniversitede 'çoban krizi': Mülakatı geçecek 4 çoban aranıyor....

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 20:37 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 20:54 - Güncelleme:

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Kars Kafkas Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi'ne alacağı 4 çobanı hala bulamadı. Mülakata çağrılan adaylar, "Kars’ın ilk belediye Başkanı kim? Aras Nehri nereden doğuyor?" gibi soruları cevaplandıramadığı için eleniyor. Meclis gündemine de gelen konunun ne zaman çözüme kavuşacağı ise merakla bekleniyor.