İstanbul'da ünlü isimlerin de gözaltına alındığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Adli Tıp raporları ortaya çıktı. İncelemelerde 3 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Cansu Taşkın'ın örneklerinde morfin ve kodein tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

"Fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamalarına ilişkin yürütülen dosyada, Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 3 kişinin pozitif!

Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örnekleri vermişti. Örnek verenleri test sonuçları belli oldu.

3 İSMİN TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumundaki incelemede Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktığı belirlendi.

Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 3 kişinin pozitif!

Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde ise ‘morfin’ ve 'kodein' maddesi tespit edildi.

Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: 3 kişinin pozitif!

Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın verdiği testlerin sonuçları ise negatif çıktı.

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