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Haberler > Gündem > Valilik açıkladı! Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Valilik açıkladı! Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Valilik açıkladı! Van&#039;da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçmesinin ardından Van'da ortalık karıştı. DEM Partililerin ve terör örgütü PKK sempatizanlarının protesto gösterisi yaptığı Van'da valilik, 15 gün süreyle gösterileri yasakladı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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