Valilik açıkladı! Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçmesinin ardından Van'da ortalık karıştı. DEM Partililerin ve terör örgütü PKK sempatizanlarının protesto gösterisi yaptığı Van'da valilik, 15 gün süreyle gösterileri yasakladı.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi