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Van-İran sınırına 173 kilometrelik beton duvar tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Van-İran sınırına 173 kilometrelik beton duvar tamamlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İran'dan Van'a yasadışı yollarla geçiş yapmaya çalışan terörist ve kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor. Sınırların güvende tutulması için yapılan çalışmalarda, 173 kilometrelik bölümün beton duvarını tamamlandı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

Van-İran sınırına 173 kilometrelik beton duvar tamamlandı - 1. Resim

173 KİLOMETRELİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınırda her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik duvarının örülmesi çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar 173 kilometrelik bölümün beton duvarını tamamlayan görevliler, kalan kısımlarda da çalışmaya devam ediyor. Beton duvarın üzerine 163 kilometrelik bölüme 3 sıra jiletli tel çeken, 347 kilometre hendek kazan ekipler, tahrip olan kısımların da onarımını yapıyor.

Van-İran sınırına 173 kilometrelik beton duvar tamamlandı - 2. Resim

7/24 GÖZLER HUDUTTA

Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, 7 gün 24 saat esasıyla görevini sürdürüyor.

Van-İran sınırına 173 kilometrelik beton duvar tamamlandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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