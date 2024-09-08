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Van'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Van&#039;da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Van'da oldu. AFAD Tuşba merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Sarsıntı birçok yerde hissedildi, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Van'da kaydedildi. Tuşba merkezli kuvvetli sarsıntı birçok yerde hissedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

VAN 3,8 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Kuvvetli hissedilen sarsıntı bölge halkında paniğe sebep oldu. İnsanlar sokaklara döküldü, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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