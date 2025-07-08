Vatandaşın sağlığıyla oynadılar, hastaneler dolup taştı! CHP'li belediye bir de itiraf etti...

CHP'li belediyelerin skandalları bitmek bilmiyor. Kırşehir'de akılalmaz bir olay ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, vatandaşlara verilen suların arıtmadan geçmediğini itiraf etti. Kentte, mide ve ishal şikayetlerinde ciddi oranda artış yaşandı.

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde, skandal bir olay yaşandı.

Kurulu Toplantısı'nda konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri; sorumluluk alanlarındaki su kuyularının bakım ve onarımıyla temiz su temin ettiklerini ifade etti. DSİ yetkilileri, "Kırşehir Belediyesi de talep ederse, yetki alanlarımızdaki kuyuların bakımını yaparız" dedi.

"SUYU ARITMADAN VERİYORUZ"

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman ise, "O kuyuların hepsi çalışırsa hepsini arıtmaya vermek zorundayız. Ancak arıtmalarımız yetersiz. Şehre şu an arıtmadan su veriyoruz. Kırşehir geneline 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısmı şehir için büyük tehlike" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Orman'ın açıklamaları şehirde büyük yankı uyandırırken, uzmanlar ve vatandaşlar halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluştuğuna dikkat çekti.

MİDE VE İSHAL ŞİKEYETLERİNDE ARTIŞ!

Öte yandan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran vatandaşlarda karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetlerinde son günlerde artış yaşandığı öğrenildi. Sağlık kaynakları, su kaynaklı muhtemel bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.