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Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

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Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiYahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçlarından tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

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Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. “Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçlamalarıyla tutuklanan Demirdirek, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın DEMİRDİREK,
Hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiYahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, A.K, A.Ö, F.D. ve Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dün 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiYahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
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AK PARTİ: KİMSENİN ARKASINDA DURMAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025'te partiden ihraç edildiğini, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu işlemlerin mevcut soruşturmadan önce yapıldığını belirten Demir, "AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz ifadelerini kullanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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