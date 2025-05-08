Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş!

Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İş kadını Pınar Eczacıbaşı'nın ölümü sonrası yakın arkadaş Esra Oflaz Güvenkaya, paylaşım yaptı. Eczacıbaşı'nın hastalığını gizlediğini anlatan Güvenkaya, "Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin. Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin" ifadeleriyle duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı bugün son yolculuğuna uğruyor. 

Eczacıbaşı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anne babası Gülçin-Vedat Eczacıbaşı'nın yanında toprağa verilecek. 

Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş! - 1. Resim

HASTALIĞINI GİZLEMİŞ

Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya ise vefatın ardından şu mesajı paylaştı: 

"Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin. 

Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama işte oldu mu... Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin. 

Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş! - 2. Resim

"SON VEDAYI İSTEMEDİN"

Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum.

Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş! - 3. Resim

Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Motosiklet havada takla attı, sürücü metrelerce sürüklendi - GündemMotosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendiAylık 1,5 milyar liralık hafriyat vurgunu! İBB'deki yolsuzluk derinleşiyor - GündemAylık 1,5 milyar liralık hafriyat vurgunu!Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi! Mansur Yavaş harekete geçti - GündemErişim engeli kararı sonrası Yavaş'tan flaş hamleKırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler - GündemTürkiye'ye iade edildiler!Herkesin merak ettiği soruya cevap geldi! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama - GündemHerkesin merak ettiği soruyu cevapladıİki bin tonu aşkın ithal patates virüslü çıktı! İskoçya, Hollanda, Almanya... - Gündemİki bin tonu aşkın ithal patates virüslü çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...