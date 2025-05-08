Yakın arkadaşı açıkladı: Pınar Eczacıbaşı hastalığını gizlemiş!

İş kadını Pınar Eczacıbaşı'nın ölümü sonrası yakın arkadaş Esra Oflaz Güvenkaya, paylaşım yaptı. Eczacıbaşı'nın hastalığını gizlediğini anlatan Güvenkaya, "Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin. Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin" ifadeleriyle duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı bugün son yolculuğuna uğruyor.

Eczacıbaşı'nın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anne babası Gülçin-Vedat Eczacıbaşı'nın yanında toprağa verilecek.

HASTALIĞINI GİZLEMİŞ

Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya ise vefatın ardından şu mesajı paylaştı:

"Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin.

Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama işte oldu mu... Söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin.

"SON VEDAYI İSTEMEDİN"

Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum , yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum.

Sen hep güzel anılarımız , güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Ben sildiğimde kızardın. Ama o kadar çoklar ki sığmazlardı Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"