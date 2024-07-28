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Yangın döngüsü! İklim krizi ve orman yangınları birbirini tetikliyor 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangın döngüsü! İklim krizi ve orman yangınları birbirini tetikliyor 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orman yangınları sonucunda iklim krizini hızlandıran karbon emisyonu gerçekleşiyor, iklim krizi de yangın rejimini değiştirerek orman yangınlarının gerçekleştiği dönemi uzatıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, yangınlar sonucunda iklim krizini hızlandıran karbon emisyonu gerçekleştiğini ve iklim krizinin yangın rejimini değiştirerek orman yangınlarının olduğu dönemi uzattığını belirtti.

Bu şekilde devam ederse 2100 yılında dünyanın ortalama sıcaklığının 1850’ye göre 4,5-5 derece daha sıcak olabileceğini belirten Tolunay, iklim değişikliğinin sebeplerinden birinin ormansızlaşma olduğunu söyledi. İnsan etkinliği sonucu atmosfere verilen sera gazı emisyonlarının 1850’den bu yana 3’te 2’sinin fosil yakıtlardan, 3’te 1’inin ise ormansızlaşma ve arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklandığını belirten Tolunay “Biz aslında ormanlara ve diğer ekosistemlere zarar vererek kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ormanlar, doğal ekosistemler küçüldükçe bunların her yıl atmosferden alarak biriktirdiği karbondioksit miktarı azalır. Net olarak son 30 yılda dünyada 178 milyon hektar civarında bir alan ormansızlaştı, yani biz doğal müttefi klerimizi yok ediyoruz” diye konuştu.

Yangınların çıktığı dönemlerin, tarihlerin, çıkış şekillerinin ve yayılma durumlarının yangın rejimi olduğuna, daha sıcak ve kurak şartlarda çıkan yangınların çok hızlı büyüdüğüne ve geniş alanlara yayıldığına değinen Tolunay “Ege ve Akdeniz’de yangın sezonu mayıs-ekim ayları arasıydı, artık nisan ayından itibaren büyük yangınlar çıkmaya başlıyor, neredeyse yılın 6 ayına yayılmaya başladı. Karadeniz’de ise bu tarihler kış döneminden itibaren, özellikle kurumaya yol açan lodos etkili olduğunda oluyor. Bu sebeple orman yangını rejiminin değiştiğini söylüyoruz. Yangın çıktıktan sonra kontrol etme şansınız zorlaşıyor, orman yangınlarına müdahale anlayışımızın değişmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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