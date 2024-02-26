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    • Haberler > Gündem > Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'da bu sabah çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu defnedildi. Aynı yangında ölümden dönen Mustafa Parlak ise kafası ve elleri sargılı halde katıldığı cenazede, "1992'de 6'ncı kattan düştüm. O zaman ölsem bu acıyı görmezdim" diyerek ağladı.

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi'nde bugün sabaha karşı 2 katlı bir evde elektrik kontağından kaynaklı bir yangın çıktı. Mustafa Parlak yangını fark edip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak alevler hızla büyüyerek evi tamamen sardı.

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - 1. Resim

    İddiaya göre o esnada uyuyan eşi Zeynep Parlak ve çocukları Sezer ve Sefa uyanamadı, Mustafa Parlak ise 2. kattan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - 2. Resim

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak evin alt katında bulunan hurdaların söndürülmesinde zorluk yaşandı. Yangından dolayı evde çökmeler de meydana geldi.

    EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, gün boyu evde soğutma çalışması yapıldı. Yanan evden anne ve iki gencin cenazesi çıkarılırken, cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - 3. Resim

    'O ZAMAN ÖLSEYDİM BU ACIYI GÖRMEZDİM'

    Yangında balkondan atlayarak son anda kendini kurtaran ancak yaralanan baba Mustafa Parlak, kafası ve elleri sargılı bir halde eşi ve iki oğlunun cenazesine katıldı.

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - 4. Resim

    Anne ve iki çocuğunun yan yana defnedildiği cenaze namazı öncesi baba Parlak, "Ben 1992 yılında 6'ncı kattan düşerek ölümden döndüm. O zaman ölseydim bu acıyı görmezdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Yangında kaybettiği eşi ve iki çocuğuna böyle veda etti: O zaman ölsem bu acıyı görmezdim - 5. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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