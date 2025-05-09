Yarkadaş, "Yarın Türkiye bunu konuşacak" diyerek duyurdu... DEM Partili Buldan'a suikast iddiası!

Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasında bulundu. Yarkadaş, "Yarın Türkiye başka bir konuyu daha konuşacak." ifadelerini kullanarak, "Pervin Buldan, 11 Nisan'da İtalya'ya gittiğinde aracı başka bir sokağa yönlendiriliyor ve karşıdan gelen bir araç Buldan'ın arabasına çarpıyor." dedi. Gazeteci Nuray Başaran'dan ise suikast iddiasına yalanlama geldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetmesi sonrası DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından DEM Partili Pervin Buldan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

Yarkadaş, "Yarın Türkiye başka bir konuyu daha konuşacak." diyerek DEM Partili Buldan'a yönelik suikast iddiasını dillendirdi. Yarkadaş, "Pervin Buldan, 11 Nisan'da İtalya'ya gittiğinde aracı başka bir sokağa yönlendiriliyor ve karşıdan gelen bir araç Buldan'ın arabasına çarpıyor." ifadelerini kullandı.

"YARIN DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA OLACAKTIR"

Gazeteci Yarkadaş, çarpıcı iddiasına kaynak olarak ise yurt dışında yaşayan bir gazetecinin X paylaşımını gösterdi. Yarkadaş, suikast iddiasına ilişkin olarak, "Yarın DEM Parti'den açıklama olacaktır." dedi.

"PERVİN BULDAN'A HERHANGİ BİR SUİKAST SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan Taksim Meydanı programının bir diğer konuğu Gazeteci Nuray Başaran, Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasına ilişkin, "Güvendiğim bir kaynaktan yeni bir bilgi geldi, Pervin Buldan'a herhangi bir suikast söz konusu değil." ifadelerini kullandı.