Yazar Eylem Tok ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçırmıştı! Oğuz Murat Aci’nin yüreği yanan ailesi konuştu

Doktor Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, lüks aracıyla 5 kişiye çarpmıştı. Feci kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, Eylem Tok oğlunu Mısır’a kaçırmıştı. Daha sonra yaptığı açıklamada tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu annelik iç güdüsüyle oğlunu kaçırdığını söylemişti. Oğuz Murat Aci’nin yüreği yanan ailesi sessizliğini bozdu. Babası “O taraftan bir baş sağlığı dileyen olmadı. İnsanlık bekliyoruz” derken, acılı eşi “İnsan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu” şeklinde konuştu.

Lüks aracıyla emniyet şeridinde arızalanan ATV motoru kontrol eden bir gruba çarpan ve Oğuz Murat Aci’nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur’u annesi Mısır’a kaçırmıştı. Feci kaza sonrası Aci’nin ailesi ilk kez konuştu.

OĞUZ MURAT ACİ KURTARILAMADI

Türkiye’nin gündemine oturan kaza, İstanbul Eyüpsultan’da meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur, Porsche marka otomobiliyle emniyet şeridinde arızalı motorlarını kontrol eden bir gruba çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Aci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aci ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.

FİRAR EDEN ANNE OĞULA YAKALAMA KARARI

Yazar Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile birlikte kaza sonrası İstanbul Havalimanı’na gelerek buradan yurt dışına kaçtı. Firar eden anne ve oğulun havalimanına geldiği ve uçağa gittiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görüldü. Öte yandan Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.

OĞLUNU KAÇIRAN EYLEM TOK: ADALETE TESLİM OLACAĞIZ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eylem Tok, uzun bir açıklama yayınladı. “Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık” diyen Tok, adalete teslim olacaklarını söyledi.

Açıklamasının devamında ise “Annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız” dedi.

BABA ÖZER ACİ: BAŞ SAĞLIĞI BİLE DİLEYEN OLMADI, İNSANLIK BEKLİYORUZ

Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle derin üzüntü yaşayan ailesi sessizliğini bozdu. Eylem Tok ve Bülent Cihantimur tarafından herhangi bir telefon almadıklarını belirten baba Özer Aci, Habertürk mikrofonlarına şöyle konuştu:

“Çok keşkeler var ama bir baba olarak kendi evlatlarına sahip çıkıp oradaki evlatlara sahip çıkmamak insanlık dışı davranış diye düşünüyorum. Çocuklarımızın iki telefonu kayıp. Bir sürü söylem var ama bir telefon kesin gitmiş ama ne şekilde gittiği tam olarak net değil duyduklarıma göre. Annesi mi götürdü, başka çocuk mu aldı bilmiyorum. Kayıp bir telefon var, hatta iki telefon var. Biri güvenliği güvenliğe bırakılıyor, tekrar alınıyor. Zamanla ortaya çıkacak. O taraftan şu ana kadar bizimle temas kuran olmadı, bekliyoruz. Bir baş sağlığı dileyen olmadı. İnsanlık bekliyoruz.”

EŞ ŞÜKRÜYE ACİ: İNSAN OLSAYDI ÖLÜME TERK ETMEZDİ

Oğuz Murat Aci’nın eşi Şükrüye Aci ise şunları söyledi: “Açıkçası ben hala şoku atlatmış değilim çünkü o gece ben neredeyse en son öğrendim diyebilirim, herkes öğrenmişti. Ben evde çocukla tek başıma olduğum için bana söylemediler bile. Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez, haliyle hırçınlaştı. Çocuğu sakinleştirmek için kendi adımı yaşayamadım. Sakin kalmaya çalışıyorum, o üzülmesin diye. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Benim eşim dünyanın en iyi insanıydı. Anneliği geçtim, insan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu. Kardeşim ve kuzenim de aynı kazadaydı. Kardeşim de o gece ölebilirdi. Beyin ameliyatı geçirdi, durumu hala riskli. Eşimin vefat ettiğini ona söyleyemedik. Ben bu halde kardeşime gittim, yalan söyledim. Olayı anlamasın diye yalan söyledim, espri yapıp güldürdüm onu. Kardeşime bir şey olmasın diye eşimin vefat ettiğini ondan sakladım.”