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Yeni HSK üyeleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yeni HSK üyeleri belli oldu! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu. Karar göre; HSK üyeliğine Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Haziran'da görev süreleri dolacak üyelerin yerine HSK'ye 4 üye atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni HSK üyeleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK'nin yeni üyeleri olarak atandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise HSK üyeliğine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.

Yeni HSK üyeleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

YENİ ÜYELERİN ÖZ GEÇMİŞİ

Turan Kuloğlu, daha önce Alanya, Nurdağı ve Bayburt’ta hakimlik, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, HSK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Kuloğlu, son olarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Serdar Ateş, Tarsus Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik hakimliği ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevlerinin ardından, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Sait Özdemir, Erzurum, Sarıoğlan, Nizip ve Ardahan'da hakimlik, Bartın ve İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği, Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Özdemir, son olarak İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev aldı.

Bülent Küfüdür, Ankara ve Diyarbakır'da vergi ve idare mahkemelerinde görev aldıktan sonra Danıştay Tetkik Hakimliği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği ve daire başkanlığı yaptı. Küfüdür, son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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