Yer: Adana! Elektrik panosunda ele geçirildi, tam 935 adet...

Adana'da operasyon düzenlenen bir evin elektrik panosuna gizlenen poşette 935 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki bir eve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu bulunduğu iddia edilen evde arama yapan ekipler, evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş poşette tam 935 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Bunun üzerine adresteki L.K. (23) ve N.S. (36) isimli şahıslar, 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Verdikleri ifadede uyuşturucuyu 'kullanmak için' evde bulundurduklarını ileri süren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.