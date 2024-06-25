Yer bilimci Serkan İçelli Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya dikkat çekti: Deprem potansiyeli yüksek

Yer bilimci Serkan İçelli, Manisa'daki 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Depremin meydana geldiği Kırkağaç fay zonunun 5.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden İçelli, Balıkesir, İzmir ve Manisa için tedirgin eden uyarılarda bulundu.

Dün Manisa'nın Soma ilçesi 4.8 büyüklüğündeki depremle büyük bir korku yaşadı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli tedirgin eden deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEHLİKESİ

İçelli, fayın diri olduğunu söyleyerek aynı fayın en fazla 5,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti.

DEPREMİN ŞİDDETİ 6,3

İçelli şu ifadeleri kullandı:

Kırkağaç fay zonunun kuzeyinde KD/GB yönlü, 13 kilometrelik bir tali kırık üzerinde 5,0 büyüklüğünde 6,3 şiddetinde bir deprem oldu.

Fay vuruş yönü Balıkesir ve İzmir yönlü olduğu için bu iller sarsıntıyı biraz daha fazla hissetti. Aynı fay en fazla 5,5 büyüklüğünde deprem üretebilir.

MANİSA, İZMİR VE BALIKESİR İÇİN KORKUTAN UYARI

Bigadiç ve Akhisar arasında uzanan faylar Gelenbe Fay Zonudur. 45 km uzunlukta, birbirine paralel iki ana faydan oluşur.

Soma-Kırkağaç Fay Zonu, 40 km uzunluğunda bir zondur.

2020 de M 5.4'lük deprem in olduğu lokasyonda iki uzun fay vardır.

35 ve 36 km uzunlukta iki parçalı. Gelenbe ve 25 km uzunlukta dört parçalı Soma/Kırkağaç fay zonu...

Tarihsel dönemde deprem üretmemiş,1900 öncesi zamanda deprem üretmiş, kayma hızları: 0.6/0.8 mm, tekrar periyod aralıkları çok uzun, günümüzde deprem üretme potansiyelleri yüksek diri faylardır.

Geçmiş olsun.