Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e 'bedelli' eleştirisi: İmamoğlu'nun Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor

CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, 'bedelli askerlik' çıkışıyla tartışılan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi. "Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor." diyen Özdil; "Özgür Özel'i konuşturmayın. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse iyi. Özgür Özel konuşuyor; Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor acaba yine ne diyecek diye." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' ile ilgili sözleri tartışılmaya devam ediyor. Cumartesi günü Manisa'nın Soma ilçesinde konuşan Özgür Özel, konuşmasının sonunda “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz. Zenginler bir yanda dururken emeği sömürülen işçiden, emeklilerden, emekçilerden oy istiyoruz” diye konuşmuştu.

MURAT KURUM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez." dedi.

Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün yine bu savrulmanın bir örneğini daha gördük. CHP'nin yetersiz eş Genel Başkanı Özgür Efendi çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor. Ne diyor? 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil.' diyor. Düşünebiliyor musunuz bunu bir partinin eş Genel Başkanı söylüyor. CHP'nin eş Genel Başkanı Özgür Efendi diline bizi doladı. Niye, çünkü 31 Mart akşamı o eş Genel Başkanlığını bırakacak. 31 Mart akşamı hem kendisi hem de bu kibri aklının önüne geçmiş, buradaki belediye başkanı, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey artık sürekli tatile gidecekler. Şimdi buradaki kardeşlerimizle birlikte Özgür Efendi'ye, eş Genel Başkan'a diyoruz ki 'Sen kimsin ki 650 bin gencimizin, ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun? Onları vatana ihanetle vatanı sevmemekle suçluyorsun. Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun? Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor?"

YILMAZ ÖZDİL: ÖZGÜR ÖZEL'İ KONUŞTURMAYIN

Gazeteci Yılmaz Özdil de CHP lideri Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' sözlerini eleştirenlerdendi... YouTube kanalında konuşan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil' dedi. Özgür Özel, şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Yani Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor. Çıktı sonra düzeltmeye çalıştı ama ne demek istediği belli olmasına rağmen yandaş medya üç gündür üstünde tepiniyor. Elbette CHP'nin bileceği iştir ama seçime şunun şurasında 25-26 gün kaldı. Özgür Özel'i konuşturmayın. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse iyi. Özgür Özel konuşuyor; Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor acaba yine ne diyecek diye. Özgür Özel bana sorarsanız seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin."