Yoğun bakımı basıp sağlıkçılara saldırdılar! Utandıran anlar kamerada
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, zorla yoğun bakım servisine girerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. O anlar kameraya yansırken, 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Denizli'de yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı. Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışan 7 kişi hakkında İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı