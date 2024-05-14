Yoğun bakımı basıp sağlıkçılara saldırdılar! Utandıran anlar kamerada

Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, zorla yoğun bakım servisine girerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. O anlar kameraya yansırken, 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli'de yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı. Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.

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SORUŞTURMA AÇILDI

Yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışan 7 kişi hakkında İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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