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Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afyonkarahisar, Kaza, 112 Acil, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralanırken, olayda kamyonetin parçalanması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında O.Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastanelere kaldırdı.

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı - 1. Resim

KAMYONET PARAMPARÇA OLDU

Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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