YRP'li Yüksel'den TBMM'de 'yaşlı hakları' önerisi: Komisyon kurulmalı

Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde büyük sorun haline gelen 'nüfus yaşlanması' Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel tarafından gündeme getirildi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE 'MERKEZ ROL' OYNAYABİLİR

21'inci yüzyıl ile birlikte gelişen en önemli kavramın 'toplumların yaşlanması' olduğunu söyleyen Yüksel, nüfus yaşlanmasının sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreden eğitime, iş yaşamından eğlenceye pek çok alanda etkisi bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda küresel lider olarak merkez rol oynayacak bir ülke olduğunu söyledi.

"TBMM'de yaşlı hakları araştırma komisyonu kurulmalı" diyen Yüksel, yaş ayrımcılığı ile mücadele, bakım sigortası ve fonunun geliştirilmesi, yatırım master planlarının hazırlanması ve finansman sağlanması çalışmalarının da acilen başlatılması gerektiğini ifade etti.

21 HAZİRAN İÇİN ÖNERİSİ SUNDU

Gelişmiş ülkelerin neredeyse tümünün 10 yıl içinde nüfuslarının yaşlanmasına şahit olacağını belirten Yüksel, 21 Haziran'ın "Sağlıklı yaşlanma ve nesiller arası dayanışma günü ve haftası" olarak kutlanması önerisinde bulundu.