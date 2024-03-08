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Zehir tacirlerine dev operasyon! İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonu, Metamfetamin Ele Geçirme, İstanbul Emniyet, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-5' operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olması nedeniyle önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-5' operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:
4 Ton 604 Kg Metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında;

  • 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin,
  • 146 kg sıvı metamfetamin,
  • 38 kg reçine halde metamfetamin ve 
  • 165 kg aseton maddesi ele geçirildi. 

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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