Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Feci olayda enkaz altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.  

Zonguldak'taki bir maden ocağında meydana gelen feci olayın merkezi Kilimli ilçesi oldu. İlçeye bağlı, Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi.

İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

AFAD HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - 2. Resim

ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - 3. Resim

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizlililer 14 gündür patlama sesiyle uyuyordu! Korku ve panik 15. günde sona erdiZonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağında 1 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen anlar! Bebek arabasından servet çıktı - GündemBebek sevme bahanesiyle yaklaşıp...Denizlililer 14 gündür patlama sesiyle uyuyordu! Korku ve panik 15. günde sona erdi - GündemDenizli'de korku ve panik 15. günde sona erdiYeni anayasa turu devam ediyor! Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile görüştü - GündemAnayasa turu tam gaz! Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret ettiKopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı - GündemKopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmeni bıçakladıHakan Fidan, canlı yayında Avusturyalı mevkidaşına tepki gösterdi: Hamas terör örgütü değildir - GündemFidan'dan canlı yayında Avusturyalı mevkidaşına tepkiErzurum kuzey çevre yolunda kaza: 6 yaralı - GündemErzurum kuzey çevre yolunda kaza: 6 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...