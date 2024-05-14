Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Feci olayda enkaz altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Zonguldak'taki bir maden ocağında meydana gelen feci olayın merkezi Kilimli ilçesi oldu. İlçeye bağlı, Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi.

İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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AFAD HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.