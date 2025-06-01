Zor da olsa ihtimal var... İnfaz paketinde bayram umudu

Tüm suç tipleri için cezanın yarısı cezaevinde, kalan yarısı dışarıda infaz edilecek. Dışarıda infaz için yapısı güçlendirilecek olan gözlem kurullarının raporları esas alınacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti’nin TBMM gündemine getirdiği yeni infaz paketinde, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili olarak planlanan üç yıl erken tahliye düzenlemesi yer almamasına rağmen, önümüzdeki süreçte yeni bir infaz sistemi ile bütün suç tipleri için infazda eşitlik sağlanmasına yönelik adımlar atılacak.

Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi yeni infaz sistemi konusunda Avrupa ülkelerindeki uygulamaları inceledi. AK Parti’nin hukukçuları, bu çerçevede Avrupa’da yaygın olan ½ infaz sistemi üzerinde duruyor. İngiltere, Finlandiya, İtalya ve Polonya’da hapis cezalarının yarısı, Belçika’da ise üçte biri cezaevinde infaz ediliyor. Kalan ceza ise dışarda şartlı salıverme, denetimli serbestlik veya iyi hâl uygulamaları ile infaz ediliyor. 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in yeni yasama yılında bütün bu örnekler de dikkate alınarak, Türkiye’deki infaz sisteminin değiştirilmesine yönelik adımlar atılacak.

Türkiye’de bazı suçlar bakımından hapis cezalarının yarısı, bazı suçlar bakımından ise üçte iki veya dörtte üçü cezaevinde infaz ediliyor. Kalan cezaların dışarıda infaz için cezaevindeki idari gözlem kurullarının değerlendirmeleri, kişinin iyi hâlli olup olmadığı, cezaevindeki sosyal projelere katılıp katılmadığı gibi kriterlere göre karar veriliyor. Ancak bu kriterler de zaman zaman tartışma konusu oluyor ve soyut değerlendirmeler nedeniyle hükümlülerin hak kaybına uğradıkları ileri sürülüyor. AK Parti tüm bunları da dikkate alarak, cezaevi gözlem kurullarının yapısının güçlendirilmesi, alacağı kararlarda daha esnek davranmalarını sağlanması, kurulların denetiminin daha etkin bir hâle getirilmesi gibi başlıklarda yeni düzenlemeler yapacak.

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ASIL AMAÇ REHABİLİTASYON

İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikler ile esas hedef suçlunun rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması olacak. Cezaevlerindeki eğitimler, psikososyal destekler ve mesleki kurslarla ilgili yeni adımlar atılacak.

Aldığı hapis cezasının yarısını cezaevinde tamamlamış olsa bile, suçlu ıslah olma şartlarını sağlamıyorsa, işlediği suçtan pişman değilse, suç işlemeye devam etme potansiyeli varsa şartlı salıverme veya denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamayacak, bu durumdakiler cezaevinde kalmaya devam edecek.