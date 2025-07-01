Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?

1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli&#039;nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 1 Temmuz 2025'te sabah saatleri itibarıyla başlayacak elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar süreceği belli oldu. Peki, Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte elektrik kesintisine dair tüm ayrıntılar...

Kocaeli'de 1-2 Temmuz 2025 tarihinde, planlı elektrik kesintileri sebebiyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SEDAŞ, internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği ve bazı bölgelerin etkileneceğini belirtti.

1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? - 1. Resim

KOCAELİ'NİN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

SEDAŞ elektrik kesintilerinin, Kocaeli'nin farklı ilçe ve mahallelerinde çeşitli saatlerde gerçekleşeceğini açıkladı.

Kocaeli'de yaşayan vatandaşların, kesintinin gerçekleşecek saatleri ve ilçeleri hakkında bilgi alarak tedbirli davranmaları tavsiye edildi. İşte Kocaeli'deki elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve saatler..

Kocaeli'nin İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ SORGULAMA

1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? - 2. Resim

1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? - 3. Resim

1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hayati İnanç'ın sözleri yeniden gündemde! Türklerin peygamber sevgisini İdris Sabih Beyin şiiriyle anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır, ödeme nasıl yapılır? Sürücü sağlık raporu ücreti - HaberlerEhliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır, ödeme nasıl yapılır? Sürücü sağlık raporu ücreti1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - Haberler1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var?Resmi Gazete yayımlandı: 1 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? - HaberlerResmi Gazete yayımlandı: 1 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, final mi yaptı? Yeni sezon tarihi - HaberlerMüge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, final mi yaptı? Yeni sezon tarihiYayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? - HaberlerYayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak?1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi - Haberler1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi
Sonraki Haber Yükleniyor...