1-2 Temmuz Kocaeli elektrik kesintisi: Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 10:40 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 10:41 - Güncelleme:

SEDAŞ, Kocaeli'nin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 1 Temmuz 2025'te sabah saatleri itibarıyla başlayacak elektrik kesintilerinin akşam saatlerine kadar süreceği belli oldu. Peki, Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte elektrik kesintisine dair tüm ayrıntılar...

Kocaeli'de 1-2 Temmuz 2025 tarihinde, planlı elektrik kesintileri sebebiyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. SEDAŞ, internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği ve bazı bölgelerin etkileneceğini belirtti. KOCAELİ'NİN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK? SEDAŞ elektrik kesintilerinin, Kocaeli'nin farklı ilçe ve mahallelerinde çeşitli saatlerde gerçekleşeceğini açıkladı. Kocaeli'de yaşayan vatandaşların, kesintinin gerçekleşecek saatleri ve ilçeleri hakkında bilgi alarak tedbirli davranmaları tavsiye edildi. İşte Kocaeli'deki elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve saatler.. Kocaeli'nin İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ SORGULAMA İlgili Haber İzmir Gdz Elektrik elektrik saat verdi! 1-2 Temmuz 2025 İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin