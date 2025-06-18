1 dersten kalınca sorumluluk sınavına girilir mi? Ortalama ile sınıf geçme ve sorunluluk sınavı şartları

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken öğrenciler karne heyecanını beklerken, sınıf geçme ve sorumluluk sınavlarıyla ilgili detaylar da gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan yeni yönetmelikle birlikte liselerde sınıf geçme kriterlerinde önemli değişiklikler bulunuyor. Ortalama ile geçen öğrencilerin sorumlu sayılıp sayılmayacağı, bir dersten kalanların sorumluluk sınavına girip girmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Henüz karne dağıtımı yapılmamışken, birçok öğrenci yıl sonu not ortalamasına göre sınıfı geçip geçemeyeceğini araştırıyor. En çok sorulan sorular ise 1 dersten kalınca sorumluluk sınavına girilir mi, ortalama ile geçen öğrenciler sorumluluk sınavına girmek zorunda mı oldu.

1 DERSTEN KALINCA SORUMLULUK SINAVINA GİRİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre, liselerde sınıf geçme ve sorumluluk sınavları konusunda dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Öğrencilerin yıl sonunda not ortalamaları kadar başarısız oldukları ders sayısı da kritik öneme sahip.

Eğer bir öğrenci yalnızca 1 dersten başarısız olmuşsa ve genel yıl sonu not ortalaması 50’nin üzerindeyse, bu öğrenci bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebiliyor.

1 dersten kalan öğrenciler de üst sınıfa geçmiş olsalar bile bu dersten sorumlu sayılıyor ve sorumluluk sınavına katılmakla yükümlü oluyor.

İlgili Haber e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu? O tarihte e-Okul’a girilmeyecek

ORTALAMA İLE GEÇEN ÖĞRENCİLER SORUMLULUK SINAVINA GİRECEK Mİ?

Karnesinde “ortalama ile geçti” ibaresi yer alan öğrenciler için önemli bir detay bulunuyor. Sınıfı genel not ortalamasıyla geçen öğrenciler, başarısız oldukları ders sayısına göre sorumlu sayılabiliyor.

MEB'in yayımladığı yönetmelik doğrultusunda, bu durumdaki öğrenciler üst sınıfa geçseler bile zayıf oldukları her bir ders için sorumluluk sınavına girmek zorunda kalacak. Sorumluluk sınavlarına katılım zorunlu olup, öğrencinin bu derslerden başarılı olması bekleniyor.

Aksi takdirde sorumluluk devam eder ve mezuniyet ya da sınıf geçişinde engel teşkil edebilir.

2 DERSTEN KALINCA SORUMLULUK SINAVINA GİRİLİR Mİ?

Bir öğrencinin yıl sonunda yalnızca 2 dersten başarısız olması, genel başarı ortalaması da 50’nin üzerinde ise, o öğrenci bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilir.

2 dersten kalan öğrenciler de kaldıkları dersler için ayrı ayrı sorumluluk sınavına girmek zorunda. MEB tarafından yayınlanan uygulama esaslarında, her başarısız ders için ayrı bir sınav yapılacağı açıkça belirtiliyor.