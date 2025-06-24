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1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü tamamlandı. Çocukları ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt sürecine dair detayları arama motorlarında sorgulatıyor. 1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? İşte cevabı...

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Yeni dönemde nasıl bir hazırlık yapılacağını öğrenmek isteyenler şimdiden araştırmaya başladı.

Çocukları ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt sürecine dair detaylar hakkında bilgi almak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 1. sınıf kayıtlarının başlayacağı tarih belli oldu.

1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldi - 1. Resim

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi başta olmak üzere ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayının ilk iş gününden itibaren başlıyor. Kayıt işleminde yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(Değişik cümle:RG-17/1/2025-32785) İhtiyaç duyulması durumunda kayıt işlemleri esnasında veliden su, elektrik ya da doğal gaz kullanımına ait fatura istenebilir.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, e-Okul sisteminden tamamlandı.

Veliler, e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) butonuna tıklayarak çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecektir.

1. sınıf ilkokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? 2025 yılı MEB ilkokul kayıt tarihleri gündeme geldi - 2. Resim

İLK OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Velilerin ilk okul kayıt yaptırmak için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Öğrenciler, sistem üzerinden ikamet adreslerine en uygun resmi okullara yerleştiriliyor.

Veliler, e-Devlet'e giriş yaparak “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmetini kullanarak çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilir.

KAYIT SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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