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1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz 2025 Pazartesi günü tv ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geliyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında içerikler, geniş bir kitle tarafından izlenmektedir. Özellikle bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

1 Temmuz Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı tv yayın akışı...

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 1. Resim

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

Kanal D'de Gurbetçi Şaban, NOW'da Yeteneksizsiniz, Star TV'de Öyle olsun, Show TV'dw Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef, TRT 1'de Yardımcı Oyuncu ve ATV'de Güven Bana 20.00'da yayınlanacak. 

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 2. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 ÇALAR SAAT 

10:00 YASAK ELMA

12:45 SEN ÇAL KAPIMI

15:30 YETENEK SİZSİNİZ: SAHNE ARKASI 

16:30 KARAGÜL

19:00 NOW ANA HABER 

20:00 YETENEK SİZSİNİZ 

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 3. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 

09:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ 

12:00 BAHAR 

15:00 KIZILCIK ŞERBETİ 

18:25 SHOW ANA HABER 

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 4. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 YAPRAK DÖKÜMÜ 

12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI 

13:00 GELİNİM MUTFAKTA 

16:30 AŞK-I MEMNU 

18:30 KANAL D ANA HABER 

20:00 GURBETÇİ ŞABAN

22:00 GURBETÇİ ŞABAN

23:45 DUNE GEZEGENİ

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 5. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 KADER OYUNLARI

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 SEN ANLAT KARADENİZ

16:30 BİR GECE MASALI

19:00 ATV ANA HABER

20:00 GÜVEN BANA

23:20 AİLE SAADETİ 

1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var? - 6. Resim

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:25 KOD ADI KIRLANGIÇ

09:40 KASABA DOKTORU

13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZETLİ TAVSİYE

14:10 SEKSENLER

15:20 TEŞKİLAT

19:00 ANA HABER

19:55 İDDİALARIN AKSİNE

20:00 YARDIMCI OYUNCU

22:00 REAL MADRİD - JUVENTUS 

00:15 TUTUNAMAYANLAR

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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