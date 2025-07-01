1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var?
1 Temmuz 2025 Pazartesi günü tv ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geliyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında içerikler, geniş bir kitle tarafından izlenmektedir. Özellikle bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...
1 Temmuz Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
Kanal D'de Gurbetçi Şaban, NOW'da Yeteneksizsiniz, Star TV'de Öyle olsun, Show TV'dw Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef, TRT 1'de Yardımcı Oyuncu ve ATV'de Güven Bana 20.00'da yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 ÇALAR SAAT
10:00 YASAK ELMA
12:45 SEN ÇAL KAPIMI
15:30 YETENEK SİZSİNİZ: SAHNE ARKASI
16:30 KARAGÜL
19:00 NOW ANA HABER
20:00 YETENEK SİZSİNİZ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ
09:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
12:00 BAHAR
15:00 KIZILCIK ŞERBETİ
18:25 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:30 YAPRAK DÖKÜMÜ
12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:30 AŞK-I MEMNU
18:30 KANAL D ANA HABER
20:00 GURBETÇİ ŞABAN
22:00 GURBETÇİ ŞABAN
23:45 DUNE GEZEGENİ
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KADER OYUNLARI
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 SEN ANLAT KARADENİZ
16:30 BİR GECE MASALI
19:00 ATV ANA HABER
20:00 GÜVEN BANA
23:20 AİLE SAADETİ
TRT1 YAYIN AKIŞI
08:25 KOD ADI KIRLANGIÇ
09:40 KASABA DOKTORU
13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZETLİ TAVSİYE
14:10 SEKSENLER
15:20 TEŞKİLAT
19:00 ANA HABER
19:55 İDDİALARIN AKSİNE
20:00 YARDIMCI OYUNCU
22:00 REAL MADRİD - JUVENTUS
00:15 TUTUNAMAYANLAR