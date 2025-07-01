1 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı: Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 10:10 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 10:11 - Güncelleme:

1 Temmuz 2025 Pazartesi günü tv ekranlarında birçok yapım izleyicileriyle bir araya geliyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında içerikler, geniş bir kitle tarafından izlenmektedir. Özellikle bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

1 Temmuz Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz Salı tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? Kanal D'de Gurbetçi Şaban, NOW'da Yeteneksizsiniz, Star TV'de Öyle olsun, Show TV'dw Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef, TRT 1'de Yardımcı Oyuncu ve ATV'de Güven Bana 20.00'da yayınlanacak. NOW TV YAYIN AKIŞI 08:30 ÇALAR SAAT 10:00 YASAK ELMA 12:45 SEN ÇAL KAPIMI 15:30 YETENEK SİZSİNİZ: SAHNE ARKASI 16:30 KARAGÜL 19:00 NOW ANA HABER 20:00 YETENEK SİZSİNİZ SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 09:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ 12:00 BAHAR 15:00 KIZILCIK ŞERBETİ 18:25 SHOW ANA HABER 20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KANAL D YAYIN AKIŞI 09:30 YAPRAK DÖKÜMÜ 12:00 KANAL D HABER GÜN ARASI 13:00 GELİNİM MUTFAKTA 16:30 AŞK-I MEMNU 18:30 KANAL D ANA HABER 20:00 GURBETÇİ ŞABAN 22:00 GURBETÇİ ŞABAN 23:45 DUNE GEZEGENİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 KAHVALTI HABERLERİ 10:00 KADER OYUNLARI 13:00 ATV GÜN ORTASI 14:00 SEN ANLAT KARADENİZ 16:30 BİR GECE MASALI 19:00 ATV ANA HABER 20:00 GÜVEN BANA 23:20 AİLE SAADETİ TRT1 YAYIN AKIŞI 08:25 KOD ADI KIRLANGIÇ 09:40 KASABA DOKTORU 13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZETLİ TAVSİYE 14:10 SEKSENLER 15:20 TEŞKİLAT 19:00 ANA HABER 19:55 İDDİALARIN AKSİNE 20:00 YARDIMCI OYUNCU 22:00 REAL MADRİD - JUVENTUS 00:15 TUTUNAMAYANLAR İlgili Haber Flash Haber TV satıldı mı? TMSF'den net açıklama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin