1 Temmuz’da Google reklam ücretlerine zam gelecek

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ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye'deki reklamverenlerin maliyetlerini etkileyecek yeni bir karar aldı. Google Ads sistemi üzerinden reklamlarını yayınlatan kullanıcıları doğrudan etkileyecek olan bu karar, reklam bütçelerini artırma eğiliminde olan firmaları etkileyecek. Peki Google reklam ücretlerine ne kadar zam yapacak? Detaylar şu şekilde...

Google, Türkiye'deki reklamverenlere yönelik aldığı yeni kararla gündemde. ABD merkezli teknoloji devi, Google Ads üzerinden reklam veren kullanıcıları etkileyecek bir değişikliğe gitti. Yapılan duyuruya göre, Google'ın Türkiye'deki reklamlar için aldığı ek ücretlerde zam yapılacak.

GOOGLE REKLAMLARA NE KADAR ZAM YAPACAK?

Google'ın aldığı karar, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu değişiklikle birlikte, Google Ads abonelerinin maliyetleri yüzde 2 artacak. Şirketin daha önce yüzde 5 olarak uyguladığı ek ücret oranı, artık yüzde 7 olarak uygulanacak.

Google, reklamverenlere gönderdiği e-posta ile bu değişikliği duyurdu. Kararda, Türkiye'deki yasal düzenlemelerin etkisi altında alındığı belirtildi. Türkiye'nin yanı sıra, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de ek ücretlerde artışa gidildi. İtalya'da ek ücret oranı yüzde 2'den yüzde 2,5'e, İspanya'da ise yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Google'ın bu kararı, reklamverenler arasında endişe ve tartışmalara neden oldu. Reklamverenler, artan maliyetlerin reklam bütçelerini olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişe ediyorlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni ek ücretlerin kendilerini zorlayabileceğinden endişe ediyorlar.

Google, aldığı bu kararın reklamverenlerin hizmet kalitesini etkilemeyeceğini belirtti. Ancak, reklamverenlerin bu değişikliğe nasıl tepki vereceği ve reklam stratejilerini nasıl şekillendireceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



