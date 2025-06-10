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10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSKİ tarafından her gün güncel olarak İstanbul barajlarının genel durumuna ilişkin son durum paylaşılıyor. Sıcakların gitgide artmasıyla beraber barajlardaki su seviyelerinde yaşanan düşüş devam ediyor. İşte 10 Haziran Salı güncel baraj doluluk oranları...

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün aktarılmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki, 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? - 1. Resim

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

10 Haziran Salı günü açıklanan son veriye göre İSKİ baraj doluluk oranını yüzde 73,88 olarak duyuruldu.

10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? - 2. Resim

Önceki güne kıyaslandığı takdirde düşüşe geçtiği gözlemlenen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

İstanbul’daki barajlardan Ömerli Barajı %84,34, Darlık Barajı %77,62, Elmalı Barajı %89,29, Terkos Barajı %75,82, Alibey Barajı %56,01, Büyükçekmece Barajı %66,58, Sazlıdere Barajı %55,54, Istrancalar Barajı %23,48, Kazandere Barajı %78,06, Pabuçdere Barajı %77,79 olarak kaydedildi.

10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? - 3. Resim

SON 10 YILIN VERİLERİ

İSKİ istatistiklerine göre İstanbul barajlarındaki 10 Mayıs tarihli doluluk oranları son 10 yılda şu şekilde ölçüldü:

  • 2015: %95,07
  • 2016: %82,84
  • 2017: %85,75
  • 2018: %87,92
  • 2019: %89,82
  • 2020: %69,30
  • 2021: %78,36
  • 2022: %86,23
  • 2023: %49,44
  • 2024: %83,12
  • 2025: %79,93

10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? - 4. Resim

İSTANBUL'UN SU KAYNAKLARI

İstanbul'da yüzeysel su kaynakları kullanılmaktadır. Yağışlarda gelen sular baraj ve regülatörlerde toplanarak gerekli arıtma işlemlerinin ardıdan şehre verilmektedir.

İstanbul’un nüfusunun artması beraber coğrafi olarak hizmet alanın da genişledi. Bu nedenle su ihtiyacını karşılamak için Avrupa Yakası’nda Tekirdağ’a, Anadolu Yakası’nda Düzce’ye kadar uzanan farklı su havzalarından içme suyu temin edilmektedir.

Su Kaynağı

Yıllık Verim (Milyon metreküp

Azami Biriktirme Hacmi (Milyon metreküp)

Hizmete Giriş Yılı

Ömerli Barajı

220

235.371

1972

Darlık Barajı

97

107.500

1989

Elmalı 1 ve 2 Barajları

15

9.600

1893-1950

Terkos Barajı

142

162.241

1883

Alibey Barajı

36

34.143

1972

Büyükçekmece Barajı

100

148.943

1989

Sazlıdere Barajı

55

88.730

1998

Istrancalar (Düzdere Barajı, Kuzuludere Barajı, Büyükdere Barajı, Sultanbahçedere Barajı,Elmalıdere Barajı)

75

6.231

1995-1997

Kazandere Barajı

100

17.424

1997

Pabuçdere Barajı

60

58.500

2000

Yeşilçay Regülatörü

145

-

2004

Melen Regülatörü

650

-

2007-2014-2023

Yeşilvadi Regülatörü

-

-

1992

Şile Keson Kuyuları

-

-

1992

Toplam

1 Milyar 795 Milyon Metreküp/Yıl

868.683

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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