10 Haziran Salı baraj doluluk oranları belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?
İSKİ tarafından her gün güncel olarak İstanbul barajlarının genel durumuna ilişkin son durum paylaşılıyor. Sıcakların gitgide artmasıyla beraber barajlardaki su seviyelerinde yaşanan düşüş devam ediyor. İşte 10 Haziran Salı güncel baraj doluluk oranları...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün aktarılmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki, 10 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
10 Haziran Salı günü açıklanan son veriye göre İSKİ baraj doluluk oranını yüzde 73,88 olarak duyuruldu.
Önceki güne kıyaslandığı takdirde düşüşe geçtiği gözlemlenen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
İstanbul’daki barajlardan Ömerli Barajı %84,34, Darlık Barajı %77,62, Elmalı Barajı %89,29, Terkos Barajı %75,82, Alibey Barajı %56,01, Büyükçekmece Barajı %66,58, Sazlıdere Barajı %55,54, Istrancalar Barajı %23,48, Kazandere Barajı %78,06, Pabuçdere Barajı %77,79 olarak kaydedildi.
SON 10 YILIN VERİLERİ
İSKİ istatistiklerine göre İstanbul barajlarındaki 10 Mayıs tarihli doluluk oranları son 10 yılda şu şekilde ölçüldü:
- 2015: %95,07
- 2016: %82,84
- 2017: %85,75
- 2018: %87,92
- 2019: %89,82
- 2020: %69,30
- 2021: %78,36
- 2022: %86,23
- 2023: %49,44
- 2024: %83,12
- 2025: %79,93
İSTANBUL'UN SU KAYNAKLARI
İstanbul'da yüzeysel su kaynakları kullanılmaktadır. Yağışlarda gelen sular baraj ve regülatörlerde toplanarak gerekli arıtma işlemlerinin ardıdan şehre verilmektedir.
İstanbul’un nüfusunun artması beraber coğrafi olarak hizmet alanın da genişledi. Bu nedenle su ihtiyacını karşılamak için Avrupa Yakası’nda Tekirdağ’a, Anadolu Yakası’nda Düzce’ye kadar uzanan farklı su havzalarından içme suyu temin edilmektedir.
Su Kaynağı
Yıllık Verim (Milyon metreküp
Azami Biriktirme Hacmi (Milyon metreküp)
Hizmete Giriş Yılı
Ömerli Barajı
220
235.371
1972
Darlık Barajı
97
107.500
1989
Elmalı 1 ve 2 Barajları
15
9.600
1893-1950
Terkos Barajı
142
162.241
1883
Alibey Barajı
36
34.143
1972
Büyükçekmece Barajı
100
148.943
1989
Sazlıdere Barajı
55
88.730
1998
Istrancalar (Düzdere Barajı, Kuzuludere Barajı, Büyükdere Barajı, Sultanbahçedere Barajı,Elmalıdere Barajı)
75
6.231
1995-1997
Kazandere Barajı
100
17.424
1997
Pabuçdere Barajı
60
58.500
2000
Yeşilçay Regülatörü
145
-
2004
Melen Regülatörü
650
-
2007-2014-2023
Yeşilvadi Regülatörü
-
-
1992
Şile Keson Kuyuları
-
-
1992
Toplam
1 Milyar 795 Milyon Metreküp/Yıl
868.683