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9 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranını paylaştı! İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranını paylaştı! İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
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Haziran ayında yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlemlendi. İSKİ İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. Buna göre, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbuldaki baraj doluluk oranı belli oldu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları düzenli olarak takip ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranı 8 Haziran'da yüzde 74,35 olarak ölçülmüştü. 

İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı...

9 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranını paylaştı! İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? - 1. Resim

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini göstermeyi bırakmasıyla su seviyelerinde düşüş gözlemlendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 9 Haziran'da yüzde 74.11 oldu. Böylelikle barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.75 ile Ömerli, en düşük su miktarı ise yüzde 23.61 ile Istrancalar oldu.

9 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranını paylaştı! İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? - 2. Resim

İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR, DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

  1. Alibey Barajı yüzde 56.61
  2. Büyükçekmece Barajı yüzde 66.76
  3.  Darlık Barajı yüzde 77.82
  4. Elmalı Barajı yüzde 89.62
  5. Istrancalar Barajı yüzde 23.61
  6. Kazandere Barajı yüzde 78.75
  7. Pabuçdere Barajı yüzde 78.79
  8. Sazlıdere Barajı yüzde 55.62
  9. Terkos Barajı yüzde 75.82
  10. Ömerli Barajı yüzde 84.75

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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