9 Haziran 2025 İSKİ baraj doluluk oranını paylaştı! İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

Haziran ayında yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlemlendi. İSKİ İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. Buna göre, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbuldaki baraj doluluk oranı belli oldu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları düzenli olarak takip ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranı 8 Haziran'da yüzde 74,35 olarak ölçülmüştü.

İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı...

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini göstermeyi bırakmasıyla su seviyelerinde düşüş gözlemlendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 9 Haziran'da yüzde 74.11 oldu. Böylelikle barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.75 ile Ömerli, en düşük su miktarı ise yüzde 23.61 ile Istrancalar oldu.

İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR, DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde: