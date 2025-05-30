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Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranları güncel olarak paylaşıyor. Buna göre, 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbuldaki barajların doluluk oranı belli oldu.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşım yapmayı sürdürüyor. 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi İstanbullular tarafından gündeme geldi.

Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? - 1. Resim

30 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibarıyla 76.8 olduğu açıklandı.

Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? - 2. Resim

30 MAYIS 2025 BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

30 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 92.21

- Ömerli : % 88.41

- Kazandere : % 83.56

- Pabuçdere : %83.03

- Büyükçekmece : % 68.45

- Darlık : % 80.02

- Terkos : % 77.39

- Alibeyköy : % 57.06

- Sazlıdere : % 56.73

- Istrancalar : % 36.23

Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? - 3. Resim

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MAYIS 2025

29 Mayıs 2025 Perşembe günü ise baraj doluluk oranı şu şekildedir;

Baraj Doluluk Oranları
Baraj AdıBaraj Kapasitesi (m3)Doluluk Oranı (%)Açıklama
Omerli24454000088.66-
Darlik10246300080.17-
Elmali960000091.87-
Terkos19597400077.59-
Alibey3414300057.32-
BCekmece12989200068.64-
Sazlidere8873000056.81-
Istrancalar623100038.22-
Kazandere2109600083.83-
Pabucdere3522200083.29-

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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