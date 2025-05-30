Güncel baraj doluluk oranı İSKİ duyurdu! 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 17:00 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 17:00 - Güncelleme:

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranları güncel olarak paylaşıyor. Buna göre, 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbuldaki barajların doluluk oranı belli oldu.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşım yapmayı sürdürüyor. 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi İstanbullular tarafından gündeme geldi. 30 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibarıyla 76.8 olduğu açıklandı. 30 MAYIS 2025 BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; - Elmalı : % 92.21 - Ömerli : % 88.41 - Kazandere : % 83.56 - Pabuçdere : %83.03 - Büyükçekmece : % 68.45 - Darlık : % 80.02 - Terkos : % 77.39 - Alibeyköy : % 57.06 - Sazlıdere : % 56.73 - Istrancalar : % 36.23 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 MAYIS 2025 29 Mayıs 2025 Perşembe günü ise baraj doluluk oranı şu şekildedir; Baraj Doluluk Oranları Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama Omerli 244540000 88.66 - Darlik 102463000 80.17 - Elmali 9600000 91.87 - Terkos 195974000 77.59 - Alibey 34143000 57.32 - BCekmece 129892000 68.64 - Sazlidere 88730000 56.81 - Istrancalar 6231000 38.22 - Kazandere 21096000 83.83 - Pabucdere 35222000 83.29 - İlgili Haber İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin