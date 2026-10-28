10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi için ''10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?'' soruları gündeme getirildi.

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Her yıl 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anma programları düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Atatürk’ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ele alınıyor. Saat 09.05’te yapılan saygı duruşu da anma programlarına dahil ediliyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olması beklenmiyor. Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi öngörülüyor.



10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ulusal anma günü olarak kabul edilen bu tarihte kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri için genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.



10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

2026 RESMİ TATİLLER

Tarih Gün Resmi Tatil 1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün) 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı arifesi (yarım gün) 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün 15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü 30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı 28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren) 29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

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