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10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

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10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
Başlık Resmi10 Kasımda okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi için ''10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?'' soruları gündeme getirildi.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Her yıl 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anma programları düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Atatürk’ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ele alınıyor. Saat 09.05’te yapılan saygı duruşu da anma programlarına dahil ediliyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
Başlık Resmi10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olması beklenmiyor. Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi öngörülüyor.

10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
Başlık Resmi10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ulusal anma günü olarak kabul edilen bu tarihte kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri için genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
Başlık Resmi10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?

2026 RESMİ TATİLLER

TarihGünResmi Tatil
1 Ocak 2026PerşembeYılbaşı
19 Mart 2026PerşembeRamazan Bayramı arifesi (yarım gün)
20 Mart 2026CumaRamazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026CumartesiRamazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026PazarRamazan Bayramı 3. gün
23 Nisan 2026PerşembeUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026CumaEmek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026SalıAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026SalıKurban Bayramı arifesi (yarım gün)
27 Mayıs 2026ÇarşambaKurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026PerşembeKurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026CumaKurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs 2026CumartesiKurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz 2026ÇarşambaDemokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026PazarZafer Bayramı
28 Ekim 2026ÇarşambaCumhuriyet Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren)
29 Ekim 2026PerşembeCumhuriyet Bayramı
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