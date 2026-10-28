10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler, okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi için ''10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?'' soruları gündeme getirildi.
Her yıl 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anma programları düzenleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Atatürk’ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ele alınıyor. Saat 09.05’te yapılan saygı duruşu da anma programlarına dahil ediliyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı, 10 Kasım resmi tatil mi?
10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olması beklenmiyor. Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi öngörülüyor.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ulusal anma günü olarak kabul edilen bu tarihte kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri için genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.
2026 RESMİ TATİLLER
|Tarih
|Gün
|Resmi Tatil
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Yılbaşı
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. gün
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. gün
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı arifesi (yarım gün)
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. gün
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı 2. gün
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı 3. gün
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 4. gün
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı arifesi (13.00'ten itibaren)
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı