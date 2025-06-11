11 Haziran 2025 Çarşamba baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul barajlarındaki su miktarı ne kadar?

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 11 Haziran Çarşamba İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranında düşüş yaşandı. İşte İSKİ tarafından paylaşılan veriler...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları düzenli olarak takip ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranı 10 Haziran'da yüzde 73,88 olarak ölçülmüştü.

İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı...

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum hakkında verilerini paylaştı. İstanbul'da sağanak yağışların azalmasıyla su seviyelerinde düşüş gözlemlendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 11 Haziran'da yüzde 73.47 oldu. Böylelikle barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 83.85 ile Ömerli, en düşük su miktarı ise yüzde 24.86 ile Istrancalar oldu.

Düne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %83,85

Darlık Barajı: %77,42

Elmalı Barajı: %88,87

Terkos Barajı: %75,63

Alibey Barajı: %55,92

Büyükçekmece Barajı: %66,39

Sazlıdere Barajı: %55,37

SON 10 YILIN VERİLERİ

İSKİ istatistiklerine göre İstanbul barajlarındaki 10 Mayıs tarihli doluluk oranları son 10 yılda şu şekilde ölçüldü: