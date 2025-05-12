11 Mayıs 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu?

Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar izleyicisiyle bir araya geldi. Buna göre, 11 Mayıs Pazar günü ixleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar belli oldu. Şakir Paşa Ailesi ve Teşkilat'ın kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu haline geldi.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları, günün zirvesi için mücadele etti. 11 Mayıs Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Demir Kadın: Neslican gibi yapımlar izleyicilerle bir araya geldi.

O Ses Türkiye final yaparken, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finaliyle yayınlandı. İzleyiciler, AB ve Total reyting sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

11 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları en merak edilen konulardan biridir. 11 Mayıs 2025 reyting sonuçları da açıklandı. İşte, dünün AB ve Total sıralamaları:

11 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

1. Teşkilat - TRT 1

2. Deha - SHOW TV

3. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - NOW

4. O Ses Türkiye - TV8

5. Kim Milyoner Olmak İster - ATV

6. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Özet) - NOW

7. Çok Güzel Hareketler 2 - STAR TV

8. Teşkilat (Özet) - TRT 1

9. Show Ana Haber - SHOW TV

10. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

11 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. Teşkilat - TRT 1

2. Deha - SHOW TV

3. Teşkilat (Özet) - TRT 1

4. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - NOW

5. O Ses Türkiye - TV8

6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

7. Kim Milyoner Olmak İster - ATV

8. Çok Güzel Hareketler 2 - STAR TV

9. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Özet) - NOW

10. Show Ana Haber - SHOW TV