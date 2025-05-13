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11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehir, Survivor, Müge Anlı Tatlı Sert zirveye koştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehir, Survivor, Müge Anlı Tatlı Sert zirveye koştu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Mayıs 2025 Pazar günü birbirinden güzel programlar izleyicisiyle bir araya geldi. Bu iddialı yapımlar arasında Müge Anlı Tatlı Sert, Survivor, Uzak Şehir zirve yarışı için kıyasıya mücadele etti.

Her gün kanallarda birçok dizi, film ve programlar yayınlanıyor. Bu yapımlardan yalnızca bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendine yer buldu.

Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler "Dün en çok ne izlendi" sorusunu yönelterek 12 Mayıs 2025 reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. 

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehir, Survivor, Müge Anlı Tatlı Sert zirveye koştu - 1. Resim

12 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle bir araya geldi. Bu yapımların izlenme oranları  milyonlarca kişi tarafından sorgulatılıyor.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Uzak Şehir tüm yapımlarda birinci oldu. Müge Anlı Tatlı Sert AB'de üçüncü Total'de ise Esrol Erol üçüncü oldu.

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehir, Survivor, Müge Anlı Tatlı Sert zirveye koştu - 2. Resim

12 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

Survivor - TV8

Esra Erol'da - ATV

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

Survivor Özet - TV8

Ana Haber - TRT 1

Show Ana Haber - Show TV

12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Esra Erol'da - ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Survivor - TV8

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

ATV Ana Haber - ATV

Gelin - Kanal 7

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

Canavar (Y.S) - ATV

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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