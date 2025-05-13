11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehir, Survivor, Müge Anlı Tatlı Sert zirveye koştu
11 Mayıs 2025 Pazar günü birbirinden güzel programlar izleyicisiyle bir araya geldi. Bu iddialı yapımlar arasında Müge Anlı Tatlı Sert, Survivor, Uzak Şehir zirve yarışı için kıyasıya mücadele etti.
Her gün kanallarda birçok dizi, film ve programlar yayınlanıyor. Bu yapımlardan yalnızca bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendine yer buldu.
Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler "Dün en çok ne izlendi" sorusunu yönelterek 12 Mayıs 2025 reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.
12 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle bir araya geldi. Bu yapımların izlenme oranları milyonlarca kişi tarafından sorgulatılıyor.
12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Uzak Şehir tüm yapımlarda birinci oldu. Müge Anlı Tatlı Sert AB'de üçüncü Total'de ise Esrol Erol üçüncü oldu.
12 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir - Kanal D
Uzak Şehir (Özet) - Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
Survivor - TV8
Esra Erol'da - ATV
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Survivor Özet - TV8
Ana Haber - TRT 1
Show Ana Haber - Show TV
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir - Kanal D
Uzak Şehir (Özet) - Kanal D
Esra Erol'da - ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Survivor - TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
ATV Ana Haber - ATV
Gelin - Kanal 7
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Canavar (Y.S) - ATV