12 Haziran 2025 Bursa'da elektrikler ne zaman kesilecek? UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 10:05 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 10:08 - Güncelleme:

12 Haziran 2025 Perşembe günü Bursa'nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber Bursa'da kesintiden etkilenecek ilçelerde ya da mahallelerde yaşayan vatandaşları önlem alma noktasında uyardı.

Bursalılar tarafından UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor. Bursa'da güncel elektrik kesintileri, planlı ve plansız olarak iki kategoride toplanmıştır. Bursa'da yaşanacak elektrik kesintisini Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi... BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK? UEDAŞ'ın resmi internet adresinde yer alan elektrik kesintisi sorgulama ekranı, Bursa'da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verir. Böylelikle kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri hakkında detaylara erişebilirsiniz. Elektrik kesintileri hakkında detaylara ulaşabilmek ve planlı bakım çalışmaları hakkında güncel bilgiler almak için UEDAŞ'ın online arıza sorgulama sayfasını ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI UEDAŞ PLANLI KESİNTİ SORGULAMA LİSTESİ Bursa'nın Gemlik, İznik, Karacabey, Kestel ve Mustafakemalpaşa gibi birçok mahallede 12 Haziran 2025 Perşembe günü elektrikler kesilecektir. Saat Aralığı Çalışma Türü İlçe Mahalle / Bölge 09:00 – 17:00 OG Hat Bakımı Kestel Gölcük (Okul, Dik, Bağlar, Erguvan, Meydan, Aşağı), Hudede, Küllük, Mandıra, Zincirliçeşme, Taşlı, Uzun Yol, Çeşmebaşı, Mezarlık, Su Deposu Yolu, Yenişehir bağlantılı bölgeler 10:00 – 18:00 OG Hat Bakımı İznik Kırıntı Mahallesi 10:00 – 18:00 OG Hat Bakımı İznik Elmalı Mahallesi 13:00 – 17:00 AG Tesis Çalışması Gemlik Hamidiye (284, 279, 285, 283, Lila, 307, 291, 282, 280 nolu bölgeler) 16:30 – 17:30 Abone Bağlama Karacabey Bayramdere - Yeniköy bölgeleri (5., 10., 8., 7. Karacabey nolu noktalar) 17:00 – 18:00 Abone Bağlama Karacabey Gazi Mahallesi (260., 153., 150., 308., 258., 267., 259. nolu noktalar) İlgili Haber Gediz Elektrik duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin