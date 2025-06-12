12 Haziran 2025 Bursa'da elektrikler ne zaman kesilecek? UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi
12 Haziran 2025 Perşembe günü Bursa'nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber Bursa'da kesintiden etkilenecek ilçelerde ya da mahallelerde yaşayan vatandaşları önlem alma noktasında uyardı.
Bursalılar tarafından UEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor. Bursa'da güncel elektrik kesintileri, planlı ve plansız olarak iki kategoride toplanmıştır.
Bursa'da yaşanacak elektrik kesintisini Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi...
BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
UEDAŞ'ın resmi internet adresinde yer alan elektrik kesintisi sorgulama ekranı, Bursa'da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verir. Böylelikle kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler, kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri hakkında detaylara erişebilirsiniz.
Elektrik kesintileri hakkında detaylara ulaşabilmek ve planlı bakım çalışmaları hakkında güncel bilgiler almak için UEDAŞ'ın online arıza sorgulama sayfasını ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
UEDAŞ PLANLI KESİNTİ SORGULAMA LİSTESİ
Bursa'nın Gemlik, İznik, Karacabey, Kestel ve Mustafakemalpaşa gibi birçok mahallede 12 Haziran 2025 Perşembe günü elektrikler kesilecektir.
|Saat Aralığı
|Çalışma Türü
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|09:00 – 17:00
|OG Hat Bakımı
|Kestel
|Gölcük (Okul, Dik, Bağlar, Erguvan, Meydan, Aşağı), Hudede, Küllük, Mandıra, Zincirliçeşme, Taşlı, Uzun Yol, Çeşmebaşı, Mezarlık, Su Deposu Yolu, Yenişehir bağlantılı bölgeler
|10:00 – 18:00
|OG Hat Bakımı
|İznik
|Kırıntı Mahallesi
|10:00 – 18:00
|OG Hat Bakımı
|İznik
|Elmalı Mahallesi
|13:00 – 17:00
|AG Tesis Çalışması
|Gemlik
|Hamidiye (284, 279, 285, 283, Lila, 307, 291, 282, 280 nolu bölgeler)
|16:30 – 17:30
|Abone Bağlama
|Karacabey
|Bayramdere - Yeniköy bölgeleri (5., 10., 8., 7. Karacabey nolu noktalar)
|17:00 – 18:00
|Abone Bağlama
|Karacabey
|Gazi Mahallesi (260., 153., 150., 308., 258., 267., 259. nolu noktalar)