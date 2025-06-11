Gediz Elektrik duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak!
Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12 Haziran Perşembe günü İzmir'in birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu bölgelerde yaşayanlar uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenecek. İşte 12 Haziran Perşembe elektrik kesintisi...
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte yarın için İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler..
İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
GDZ tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Bayraklı, Beydağ, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Kemalpaşa ve Kiraz ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:
|Kesinti ID
|Saat
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Kesinti Nedeni
|3382957
|09:00 - 15:00
|Bayraklı
|Mansuroğlu (286/6. Sk., 269/13. Sk., 269/12. Sk., 265/1. Sk., 265. Sk., 263/2. Sk., 269/16, Ankara Çocuk Parkı İçi Yolu, Dumlupınar Cd., Alija İzetbegovic)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3386893
|11:00 - 13:00
|Beydağ
|Kurudere (İçmece Kurudere iç yol)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3386897
|12:00 - 14:00
|Beydağ
|Cumhuriyet (Maden Sk., Mareşal F. Çakmak, Menekşe Sk., Mercan Sk., Nergiz Sk., Patika, Raşit Başoğlu Cd.)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3379206
|09:00 - 17:00
|Çiğli
|Sasallı Merkez (43. Sk., 40. Sk., 39. Sk., 32. Sk.)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3382646
|09:00 - 15:00
|Güzelbahçe
|Kahramandere (825. Sk., Ali İhsan Gedik Cd., 894. Sk.)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3382913
|10:00 - 14:00
|Karabağlar
|Karabağlar (5770-5775 arası sokaklar, 5789, 5794. Sk.) Uğur Mumcu (5792. Sk.)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3382976
|10:00 - 16:00
|Kemalpaşa
|Armutlu, 85. Yıl Cumhuriyet (Söğütlü Çeşme, Yeni Nesil, İzmir-Ankara, Hayvankıran)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3382745
|09:00 - 17:00
|Kiraz
|Taşlıyatak (Demirayaklar), İğdeli, Olgunlar (Avgan)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
|3386893
|11:00 - 13:00
|Kiraz
|Başaran, Arkacılar (Sasallı Arkacılar)
|Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları