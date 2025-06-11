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Gediz Elektrik duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gediz Elektrik duyurdu: İzmir&#039;in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12 Haziran Perşembe günü İzmir'in birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu bölgelerde yaşayanlar uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenecek. İşte 12 Haziran Perşembe elektrik kesintisi...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte yarın için İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler..

Gediz Elektrik duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak! - 1. Resim

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

GDZ tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Bayraklı, Beydağ, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Kemalpaşa ve Kiraz ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:

Kesinti IDSaatİlçeMahalle / BölgeKesinti Nedeni
338295709:00 - 15:00BayraklıMansuroğlu (286/6. Sk., 269/13. Sk., 269/12. Sk., 265/1. Sk., 265. Sk., 263/2. Sk., 269/16, Ankara Çocuk Parkı İçi Yolu, Dumlupınar Cd., Alija İzetbegovic)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338689311:00 - 13:00BeydağKurudere (İçmece Kurudere iç yol)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338689712:00 - 14:00BeydağCumhuriyet (Maden Sk., Mareşal F. Çakmak, Menekşe Sk., Mercan Sk., Nergiz Sk., Patika, Raşit Başoğlu Cd.)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
337920609:00 - 17:00ÇiğliSasallı Merkez (43. Sk., 40. Sk., 39. Sk., 32. Sk.)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338264609:00 - 15:00GüzelbahçeKahramandere (825. Sk., Ali İhsan Gedik Cd., 894. Sk.)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338291310:00 - 14:00KarabağlarKarabağlar (5770-5775 arası sokaklar, 5789, 5794. Sk.) Uğur Mumcu (5792. Sk.)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338297610:00 - 16:00KemalpaşaArmutlu, 85. Yıl Cumhuriyet (Söğütlü Çeşme, Yeni Nesil, İzmir-Ankara, Hayvankıran)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338274509:00 - 17:00KirazTaşlıyatak (Demirayaklar), İğdeli, Olgunlar (Avgan)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
338689311:00 - 13:00KirazBaşaran, Arkacılar (Sasallı Arkacılar)Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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