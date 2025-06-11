Gediz Elektrik duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak!

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12 Haziran Perşembe günü İzmir'in birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu bölgelerde yaşayanlar uzun süreli elektrik kesintisinden etkilenecek. İşte 12 Haziran Perşembe elektrik kesintisi...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte yarın için İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler..

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

GDZ tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Bayraklı, Beydağ, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Kemalpaşa ve Kiraz ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 12 Haziran 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde: