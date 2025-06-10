10 Haziran Salı Siirt'te elektrikler ne zamana gelecek? İşte kesinti yapılacak bölgeler
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in bazı mahallelerinde 10 Haziran Salı 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
DEDAŞ yetkilileri elektrik kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada bugünkü kesintinin, elektrik şebekesinin güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla planlandığını belirtti.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri alınması ve çalışmaların tamamlanmasının durumunda elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.
10 HAZİRAN SALI SİİRT'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
10 Haziran Salı günü Siir'in Şirvan, Merkez, Pervari, Kurtalan, Eruh ve Baykan'da elektrik kesintisi yaşanacaktır. Elektrikler belli aralıklarla kesilecek olup gün içinde geri gelecektir.
SİİRT ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİM TIKLAYIN
|İlçe
|Köy / Mahalle
|Kesinti Süresi
|Kesinti Nedeni
|Şirvan
|Akçayar, Yarımtepe, Meşecik
|09:00 – 15:00
|56TR-01246 kodlu OG hat bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)
|Pervari
|Doğanköy
|10:00 – 16:00
|56TR-01629 kodlu trafo – AG bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)
|Merkez
|Köprübaşı, Pınarca
|09:00 – 15:00
|56TR-02616 kodlu trafo – Direk tipi trafo bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)
|Kurtalan
|Yeni
|06:00 – 11:00
|56TR-00550 kodlu trafo – Bina ve dahili trafo bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)
|Eruh
|Dağdöşü
|09:00 – 15:00
|56TR-01993 kodlu trafo – AG bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)
|Baykan
|Demirişik, Kasımlı, Yarımca, Sarıyurt
|09:30 – 15:30
|56TR-02763 kodlu trafo – Direk tipi trafo bakım çalışması (1. ve 2. Seviye)