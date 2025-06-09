9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafıdan (BAŞKENTEDAŞ) paylaşılan bilgilere göre, 9 Haziran Pazartesi günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belli oldu.
Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2025 yani bayramın dördüncü günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisini verdi.
İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesilecektir.
9 HAZİRAN 2025 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
|Mahalle
|Sokak / Bölge
|İlçe
|Kavaklı
|2214, 2215, 2216, 2218, 2234, Kavaklı Yolu, Site Köy Mobilyacılar
|Akyurt / Kazan / Sincan (tahmini)
|Tatlar
|Sakız Ağacı Sokak, Kavaklı Yolu
|Sincan / Etimesgut (tahmini)
|Hacı Bayram
|Beştepeler, Çankırı Kapı, Çiçek, Ada, Bent, Dilber Sokak
|Altındağ
|Karapürçek
|Dilber Sokak, Kavaklı Yolu
|Mamak
|Peçenek
|Kavaklı Yolu, Peçenek Sokak
|Sincan / Yenikent (tahmini)
|Uğurçayırı
|Genel bölge, Balçiçek Sokak
|Ayaş / Kazan (tahmini)
|Emine Tevfika Ayaşlı
|200 Sokak, Balçiçek Sokak
|Ayaş
|Beynam
|Serhat Evleri Sokak, Beynam Sokak, 133, 136 Sokak
|Bala
|Afşar Dadaloğlu
|Atatürk Sokak, 19 Mayıs Afşar Sokak
|Bala
|Akçakavak
|Akçakavak Sokak
|Beypazarı
|Başağaç
|1. Sokak
|Beypazarı