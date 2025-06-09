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9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafıdan (BAŞKENTEDAŞ) paylaşılan bilgilere göre, 9 Haziran Pazartesi günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belli oldu.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2025 yani bayramın dördüncü günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisini verdi.

İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesilecektir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

9 HAZİRAN 2025 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

MahalleSokak / Bölgeİlçe
Kavaklı2214, 2215, 2216, 2218, 2234, Kavaklı Yolu, Site Köy MobilyacılarAkyurt / Kazan / Sincan (tahmini)
TatlarSakız Ağacı Sokak, Kavaklı YoluSincan / Etimesgut (tahmini)
Hacı BayramBeştepeler, Çankırı Kapı, Çiçek, Ada, Bent, Dilber SokakAltındağ
KarapürçekDilber Sokak, Kavaklı YoluMamak
PeçenekKavaklı Yolu, Peçenek SokakSincan / Yenikent (tahmini)
UğurçayırıGenel bölge, Balçiçek SokakAyaş / Kazan (tahmini)
Emine Tevfika Ayaşlı200 Sokak, Balçiçek SokakAyaş
BeynamSerhat Evleri Sokak, Beynam Sokak, 133, 136 SokakBala
Afşar DadaloğluAtatürk Sokak, 19 Mayıs Afşar SokakBala
AkçakavakAkçakavak SokakBeypazarı
Başağaç1. SokakBeypazarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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