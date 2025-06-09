9 Haziran 2025 Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı! Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 14:56 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 14:56 - Güncelleme:

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi listesi paylaştı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafıdan (BAŞKENTEDAŞ) paylaşılan bilgilere göre, 9 Haziran Pazartesi günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belli oldu.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2025 yani bayramın dördüncü günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisini verdi. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler... ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacaktır. Planlı elektrikli kesintisi meydana geleceğim için Ankara'da elektrikler kısa süreliğine kesilecektir. ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 HAZİRAN 2025 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ Mahalle Sokak / Bölge İlçe Kavaklı 2214, 2215, 2216, 2218, 2234, Kavaklı Yolu, Site Köy Mobilyacılar Akyurt / Kazan / Sincan (tahmini) Tatlar Sakız Ağacı Sokak, Kavaklı Yolu Sincan / Etimesgut (tahmini) Hacı Bayram Beştepeler, Çankırı Kapı, Çiçek, Ada, Bent, Dilber Sokak Altındağ Karapürçek Dilber Sokak, Kavaklı Yolu Mamak Peçenek Kavaklı Yolu, Peçenek Sokak Sincan / Yenikent (tahmini) Uğurçayırı Genel bölge, Balçiçek Sokak Ayaş / Kazan (tahmini) Emine Tevfika Ayaşlı 200 Sokak, Balçiçek Sokak Ayaş Beynam Serhat Evleri Sokak, Beynam Sokak, 133, 136 Sokak Bala Afşar Dadaloğlu Atatürk Sokak, 19 Mayıs Afşar Sokak Bala Akçakavak Akçakavak Sokak Beypazarı Başağaç 1. Sokak Beypazarı İlgili Haber 9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin