9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektrik kesintilerinin belli saat aralıklarında gerçekleşeceği konusunda bilgi verildi. İşte 9 Haziran Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bayramın dördüncü gününe denk gelen 9 Haziran 2025 İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK, NE KADAR SÜRECEK?
9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in Bayındır, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler 09:00 – 13:00 aralıklarında gerçekleşecektir.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
|İlçe
|Mahalle/Semt - Sokaklar
|Bayındır
|Arıkbaşı (Huzur Okul, Çırpı İstasyon Sk., Şehitlik)
|Selçuk
|Belevi
|Torbalı
|Çaybaşı (7011. Sk.)Yazıbaşı (Zeki Müren Sk., İskele Cd., Şirin Sk., 210/2, 9208)Atalan (601 - 612 Sk., Kurtuluş Cd., Tire Cd., İzmir Ödemiş Yolu)Bülbüldere (801 - 823 Sk., Yunus Emre Cd.)Çapak
|Tire
|Işıklar (Tire Yolu, Rahmanlar Küme Evleri)Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu)