9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 13:53 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 13:54 - Güncelleme:

GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektrik kesintilerinin belli saat aralıklarında gerçekleşeceği konusunda bilgi verildi. İşte 9 Haziran Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bayramın dördüncü gününe denk gelen 9 Haziran 2025 İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler... İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK, NE KADAR SÜRECEK? 9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in Bayındır, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler 09:00 – 13:00 aralıklarında gerçekleşecektir. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri: İlçe Mahalle/Semt - Sokaklar Bayındır Arıkbaşı (Huzur Okul, Çırpı İstasyon Sk., Şehitlik) Selçuk Belevi Torbalı Çaybaşı (7011. Sk.)Yazıbaşı (Zeki Müren Sk., İskele Cd., Şirin Sk., 210/2, 9208)Atalan (601 - 612 Sk., Kurtuluş Cd., Tire Cd., İzmir Ödemiş Yolu)Bülbüldere (801 - 823 Sk., Yunus Emre Cd.)Çapak Tire Işıklar (Tire Yolu, Rahmanlar Küme Evleri)Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu) İlgili Haber Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in son durumu: Her geçen saat iyi haberler alıyoruz

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin