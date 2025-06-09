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9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GDZ Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektrik kesintilerinin belli saat aralıklarında gerçekleşeceği konusunda bilgi verildi. İşte 9 Haziran Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre,  9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bayramın dördüncü gününe denk gelen 9 Haziran 2025 İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

9 Haziran 2025 Pazartesi İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK, NE KADAR SÜRECEK?

9 Haziran Pazartesi günü İzmir'in Bayındır, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler 09:00 – 13:00 aralıklarında gerçekleşecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

İlçeMahalle/Semt - Sokaklar
BayındırArıkbaşı (Huzur Okul, Çırpı İstasyon Sk., Şehitlik)
SelçukBelevi
TorbalıÇaybaşı (7011. Sk.)Yazıbaşı (Zeki Müren Sk., İskele Cd., Şirin Sk., 210/2, 9208)Atalan (601 - 612 Sk., Kurtuluş Cd., Tire Cd., İzmir Ödemiş Yolu)Bülbüldere (801 - 823 Sk., Yunus Emre Cd.)Çapak
TireIşıklar (Tire Yolu, Rahmanlar Küme Evleri)Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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