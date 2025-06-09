Elektrik çarpmasını önlemek için ne yapmalı? 10 kural ile elektrik çarpmasını engelleyin!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından elektrik çarpmasını önlemek için yapılması gerekenler gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin gündemini derinden sarstı. Olay, evlerde ve iş yerlerinde sıkça karşılaşılan elektrik kaçaklarının ne denli hayati risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçmek için hem teknik altyapının hem de bireysel önlemlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Topraklama sistemlerinin kontrolü

Elektrik sisteminizin topraklı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Topraklama sistemi, elektrik kaçağı durumunda akımın insan vücudu yerine doğrudan toprağa aktarılmasını sağlar. Özellikle eski binalarda bu sistemin aktif olup olmadığını bir elektrikçiye kontrol ettirmek hayati önem taşır.

Kaçak akım rölesi (kaçak akım sigortası) kullanın

Kaçak akım röleleri, elektrik kaçağını milisaniyeler içinde algılayarak sistemi otomatik olarak keser. Özellikle banyo, mutfak ve çocuk odası gibi yüksek riskli alanlarda mutlaka kullanılmalıdır.

Hasarlı priz ve kabloları kullanmayın

Açıkta kalan teller, ezilmiş fiş uçları veya eskiyen prizler ciddi tehlike oluşturur Bu tür malzemeler derhal tamir edilmeli ya da yenisiyle değiştirilmelidir.

Islak elle elektrikli cihazlara dokunmayın

Vücut ıslakken elektrik direnci azalır. Bu da çarpılma riskini artırır. Özellikle saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı gibi cihazlarda kuru elle kullanım şarttır.

Elektrikli aletleri çocuklardan uzak tutun

Prizler için mutlaka çocuk koruma kapakları kullanın. Elektrikli cihazları yüksek raflarda ya da kilitli dolaplarda muhafaza edin.

Su kaynaklarına yakın prize cihaz takmayın

Lavabo ve küvet gibi ıslak alanlardan prizleri uzak tutun. Gerekirse nem korumalı priz modellerini tercih edin.

Elektrikli aletleri fişe takmadan önce kapalı konuma getirin

Özellikle ütü ve ısıtıcı gibi cihazlar çalışır konumdayken fişe takılmamalı. Bu, ani akım darbesi riskini ve yangın tehlikesini önler.

Yetkisiz müdahalelerden kaçının

Elektrik panosu, priz ya da sigorta kutusu gibi alanlara asla bilinçsiz müdahale etmeyin. Tüm arızalarda yalnızca yetkili elektrikçilere başvurun.

Taşınabilir cihazlarda hasarlı adaptör kullanmayın

Yanık veya aşırı ısınma belirtileri gösteren şarj aletleri ve adaptörler kullanılmamalıdır. Bu durumlar kısa devre ya da yangına yol açabilir.

Yüksek voltajlı cihazları bilinçli kullanın

Elektrikli süpürge, buzdolabı, klima gibi cihazlarda uygun sigorta ve kablo kalınlığına dikkat edin. Aşırı yükleme, sadece cihazı değil can güvenliğini de tehlikeye atabilir.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA NE YAPILMALI?

Elektrik çarpması geçiren kişiye asla çıplak elle dokunmayın. İlk olarak şalteri kapatın ve kişiyi elektrik kaynağından kuru, yalıtkan bir cisimle (örneğin tahta saplı süpürge) ayırmaya çalışın. 112 Acil’i arayın ve kişiyi yalnız bırakmayın. Bilinç kaybı varsa solunum ve nabzı kontrol edin.