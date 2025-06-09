Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl müdahale edilmeli? Tek tuş hayat kurtarıyor!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay elektriğin tehlikesini bir kez daha gün yüzüne çıkarırken ‘‘Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl müdahale edilir?’’ sorusu gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi ev havuzunun makine dairesine motoru çalıştırmaya indiği sırada elektrik akımına kapıldı. Günlerdir durumu kritik olan Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayın ardından elektrik akımına kapılan kişiye ilk yardım konusu merak konusu oldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİYE NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?

Elektrik çarpması durumunda doğru ve hızlı bir müdahale hayati önem taşır. Olayı yaşayan kişi kendisi için değil, çevredeki tanıklar için de risk oluşturabilir. Bu nedenle hem çarpılan kişiye yardım eden kişi hem de mağdur kişi için yapılması gerekenler özenle uygulanmalıdır.

Eğer elektrik çarpmasına maruz kalan kişi sizseniz:

Elektrik kaynağından uzaklaşmaya çalışın.

Mümkünse elektriği keserek teması sonlandırın.

112 Acil Servis’i arayarak yardım isteyin.

Serin ve güvenli bir yerde istirahat edin.

Yanık varsa steril, ıslak bir gazlı bezle bölgeyi koruyun.

Eğer elektrik akımı devam ediyorsa ve bir başkası çarpılıyorsa:

Elektrik kaynağı kapatılmadan kişiye asla çıplak elle dokunmayın.

Kişiyi ayırmak için tahta saplı sopa gibi iletken olmayan araçlar kullanın.

Islak ya da metal cisimlerden uzak durun.

Elektrik kaynağına dokunmadan kişiyi güvenli alana almaya çalışın.

SOLUNUM VE NABIZ KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Kazazede güvenli bir alana taşındıktan sonra ilk olarak bilinci, solunumu ve nabzı kontrol edilmelidir:

Soluk alamıyorsa ya da nabız alınamıyorsa, hemen kalp masajı yapılmalıdır.

Nefes alıyor fakat şok belirtileri varsa (solgunluk, halsizlik, baş dönmesi) bacakları yukarı kaldırılarak kan dolaşımı desteklenmelidir.

Elektrik yanıkları varsa üzerine su dökülmeden, steril gazlı bezle bölge kapatılmalıdır.

TEK TUŞ HAYAT KURTARIR: KAÇAK AKIM RÖLESİ

Ferdi Zeyrek’in kazasında gündeme gelen en önemli başlıklardan biri de kaçak akım rölesi oldu. Zeyrek’in kızının, “şartel atmadı” yönündeki açıklaması, bu sistemin ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu.

Kaçak akım rölesi, elektrik çarpmasının önüne geçmek için en etkili önlemlerden biridir. Sigorta kutusundaki test tuşu, sistemin aktif çalışıp çalışmadığını gösterir. Bu tuşa basıldığında sigortanın atması, sistemin doğru çalıştığını teyit eder. Özellikle ıslak zeminlerde, bahçe veya havuz çevresinde bu sistemin olmaması ciddi risk taşır.