12 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul güncel baraj doluluk oranı duyurdu

Haziran ayıyla beraber baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Birkaç ay önce yüzde 80'nin üzerinde seyir izleyen baraj seviyesi rakamları düşmeye başladı. İSKİ 12 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı...

12 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu. İstanbul'da yaz aylarının gelmesiyle beraber baraj doluluk oranlarında gerileme yaşanmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul güncel baraj doluluk oranı Haziran ayında yüzde 80'nin altına kadar düştü. Gözler İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son duruma çevrildi. İşte tüm ayrıntılar...

12 HAZİRAN 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

12 Haziran 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 73.15 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 12 Haziran'da doluluk oranı şu şekilde sıralandı:

Ömerli Barajı: %83,36

Darlık Barajı: %77,17

Elmalı Barajı: %88,54

Terkos Barajı: %75,23

Alibey Barajı: %55,84

Büyükçekmece Barajı: %66,2

Sazlıdere Barajı: %55,14

Istrancalar Barajı: %24,86

Kazandere Barajı: %76,94

Pabuçdere Barajı: %76,64

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 gündür doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan veriler incelendiğinde her sene 12 Haziran tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları şu şekildedir;