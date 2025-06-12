12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 15:50 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 15:51 - Güncelleme:

Balıkesir, Elektrik Kesintisi, Bandırma, Ayvalık, Haber

Uludağ Elektrik (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı konusunda paylaşımda bulundu. Özellikle Bandırma ve Ayvalık ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahalleler bu kesintilerden etkilenecektir.

Balıkesir genelinde 12 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır. Balıkesir'in birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden önlem alınması önemlidir. BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 Haziran Perşembe günü Balıkesir’in Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gönen, İvrindi, Karesi, Sındırgı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi olacaktır. Bu kesintiler belirli aralıklarla gerçekleşecektir. UEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 HAZİRAN BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ Saat İşlem İl / İlçe Mahalle / Bölge Kodlar 11:30-18:00 OG Tesis Çalışması Balıkesir / Karesi Kurtdere - 13:30-16:00 Ağaç Kesim Balıkesir / Burhaniye Öğretmenler 1101, 1056, 1122, Öğretmenimiz Kahraman, Yurteri, 1125, 1136, 26013, 1134, 1085, 1066, 1139, Pr. Dr. Bahri Savcı, Öğretmenimiz Mehmet Özgüçlü, 1084, 1150, 1024, Özlem, H. Adil Başkurt, 1090, Muammer Aksoy, 1036, 1072, Cihat Alpan, Mebus Emir, 1113, 26015, Öğretmenimiz Meliha Yurteri, 1059, 1078, Öğretmenimiz Nimet Özerinç, Yunus Emre, 1165, Çarşı, Ihlamur, 26014, 1148, 1023, İlhami Soysal, 1055, Selvi, 1041, 1104, 1083, 1112, 1070, 1164, 1153, Dr. Rifat, Hakkı Armutçu, Kaya Hazer, Öksüz Osman, 1015, Dr. Yılmaz, Öğretmenimiz Mediha Tekin, Ocaktürk, 1160, 1087, Mustafa Kemal Atatürk, 1061, 1034, 1071, Koca Seyit, 1167, 1142 14:10-19:00 AG Tesis Çalışması Balıkesir / Gönen Korudeğirmen, Avcılar - 17:00-19:00 Abone Bağlama Balıkesir / Altıeylül, Gaziosmanpaşa - 285, 258, 240, 236, 222, 279, 250, 273, 228, 13_287.-, 291, 289, 293, 216, 277, 13_252.-, 295, 301, 238, 274 17:00-17:30 Abone Bağlama Balıkesir / İvrindi Okçular - 17:00-18:00 Abone Bağlama Balıkesir / Sındırgı Çavdaroğlu, Emek, Şehit Halil İbrahim Aydoğan, Dedekorkut, Ulus, Kanuni, Alaçam, Harzemşah, Seydan, Kültekin, Makbule Efe, Yazılı Kavak, Akdağ, Parti Mehmet Pehlivan, Yavuz, Dikmen, Köroğlu - İlgili Haber Yalova elektrik kesintisi listesi sorgulama! 12 Haziran Perşembe Yalova'da birçok ilçe karanlığa gömülecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin