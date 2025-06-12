12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Uludağ Elektrik (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı konusunda paylaşımda bulundu. Özellikle Bandırma ve Ayvalık ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahalleler bu kesintilerden etkilenecektir.
Balıkesir genelinde 12 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Balıkesir'in birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden önlem alınması önemlidir.
BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
12 Haziran Perşembe günü Balıkesir’in Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gönen, İvrindi, Karesi, Sındırgı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi olacaktır. Bu kesintiler belirli aralıklarla gerçekleşecektir.
UEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 HAZİRAN BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
|Saat
|İşlem
|İl / İlçe
|Mahalle / Bölge
|Kodlar
|11:30-18:00
|OG Tesis Çalışması
|Balıkesir / Karesi
|Kurtdere
|-
|13:30-16:00
|Ağaç Kesim
|Balıkesir / Burhaniye
|Öğretmenler
|1101, 1056, 1122, Öğretmenimiz Kahraman, Yurteri, 1125, 1136, 26013, 1134, 1085, 1066, 1139, Pr. Dr. Bahri Savcı, Öğretmenimiz Mehmet Özgüçlü, 1084, 1150, 1024, Özlem, H. Adil Başkurt, 1090, Muammer Aksoy, 1036, 1072, Cihat Alpan, Mebus Emir, 1113, 26015, Öğretmenimiz Meliha Yurteri, 1059, 1078, Öğretmenimiz Nimet Özerinç, Yunus Emre, 1165, Çarşı, Ihlamur, 26014, 1148, 1023, İlhami Soysal, 1055, Selvi, 1041, 1104, 1083, 1112, 1070, 1164, 1153, Dr. Rifat, Hakkı Armutçu, Kaya Hazer, Öksüz Osman, 1015, Dr. Yılmaz, Öğretmenimiz Mediha Tekin, Ocaktürk, 1160, 1087, Mustafa Kemal Atatürk, 1061, 1034, 1071, Koca Seyit, 1167, 1142
|14:10-19:00
|AG Tesis Çalışması
|Balıkesir / Gönen
|Korudeğirmen, Avcılar
|-
|17:00-19:00
|Abone Bağlama
|Balıkesir / Altıeylül, Gaziosmanpaşa
|-
|285, 258, 240, 236, 222, 279, 250, 273, 228, 13_287.-, 291, 289, 293, 216, 277, 13_252.-, 295, 301, 238, 274
|17:00-17:30
|Abone Bağlama
|Balıkesir / İvrindi
|Okçular
|-
|17:00-18:00
|Abone Bağlama
|Balıkesir / Sındırgı
|Çavdaroğlu, Emek, Şehit Halil İbrahim Aydoğan, Dedekorkut, Ulus, Kanuni, Alaçam, Harzemşah, Seydan, Kültekin, Makbule Efe, Yazılı Kavak, Akdağ, Parti Mehmet Pehlivan, Yavuz, Dikmen, Köroğlu
|-