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12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Balıkesir, Elektrik Kesintisi, Bandırma, Ayvalık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uludağ Elektrik (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı konusunda paylaşımda bulundu. Özellikle Bandırma ve Ayvalık ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahalleler bu kesintilerden etkilenecektir.

Balıkesir genelinde 12 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır. 

Balıkesir'in birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önceden önlem alınması önemlidir.

12 Haziran 2025 UEDAŞ uyardı! Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

12 Haziran Perşembe günü Balıkesir’in Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gönen, İvrindi, Karesi, Sındırgı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi olacaktır. Bu kesintiler belirli aralıklarla gerçekleşecektir.

UEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 HAZİRAN BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Saatİşlemİl / İlçeMahalle / BölgeKodlar
11:30-18:00OG Tesis ÇalışmasıBalıkesir / KaresiKurtdere-
13:30-16:00Ağaç KesimBalıkesir / BurhaniyeÖğretmenler1101, 1056, 1122, Öğretmenimiz Kahraman, Yurteri, 1125, 1136, 26013, 1134, 1085, 1066, 1139, Pr. Dr. Bahri Savcı, Öğretmenimiz Mehmet Özgüçlü, 1084, 1150, 1024, Özlem, H. Adil Başkurt, 1090, Muammer Aksoy, 1036, 1072, Cihat Alpan, Mebus Emir, 1113, 26015, Öğretmenimiz Meliha Yurteri, 1059, 1078, Öğretmenimiz Nimet Özerinç, Yunus Emre, 1165, Çarşı, Ihlamur, 26014, 1148, 1023, İlhami Soysal, 1055, Selvi, 1041, 1104, 1083, 1112, 1070, 1164, 1153, Dr. Rifat, Hakkı Armutçu, Kaya Hazer, Öksüz Osman, 1015, Dr. Yılmaz, Öğretmenimiz Mediha Tekin, Ocaktürk, 1160, 1087, Mustafa Kemal Atatürk, 1061, 1034, 1071, Koca Seyit, 1167, 1142
14:10-19:00AG Tesis ÇalışmasıBalıkesir / GönenKorudeğirmen, Avcılar-
17:00-19:00Abone BağlamaBalıkesir / Altıeylül, Gaziosmanpaşa-285, 258, 240, 236, 222, 279, 250, 273, 228, 13_287.-, 291, 289, 293, 216, 277, 13_252.-, 295, 301, 238, 274
17:00-17:30Abone BağlamaBalıkesir / İvrindiOkçular-
17:00-18:00Abone BağlamaBalıkesir / SındırgıÇavdaroğlu, Emek, Şehit Halil İbrahim Aydoğan, Dedekorkut, Ulus, Kanuni, Alaçam, Harzemşah, Seydan, Kültekin, Makbule Efe, Yazılı Kavak, Akdağ, Parti Mehmet Pehlivan, Yavuz, Dikmen, Köroğlu-

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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