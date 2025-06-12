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Yalova elektrik kesintisi listesi sorgulama! 12 Haziran Perşembe Yalova'da birçok ilçe karanlığa gömülecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yalova elektrik kesintisi listesi sorgulama! 12 Haziran Perşembe Yalova&#039;da birçok ilçe karanlığa gömülecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 12 Haziran Perşembe günü Yalova'da uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin kapsayacağı ilçe ve mahalleleri paylaştı. İşte, Yalova elektrik kesintisi listesi...

UEDAŞ tarafından paylaşılan verilere göre Yalova'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü bazı mahallelerde programlı bakım ve onarım sebebiyle elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve elektrikler ne zaman geleceği duyuruldu.

Planlı kesintiler muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına enerjiyi evi ya da işyerlerine kesintisiz olarak iletilmesini sağlayan bakım çalışmalarına verilen isimdir.

Yalova elektrik kesintisi listesi sorgulama! 12 Haziran Perşembe Yalova'da birçok ilçe karanlığa gömülecek - 1. Resim

12 HAZİRAN 2025 YALOVA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Yalova'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü bazı bölgelerde planlı bakım ve tamir çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Yalova elektrik kesintisi listesi...

Yalova'nın Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu.

TarihSaatİşlemİlİlçeMahalleNumaralar / Yerler
12 Haziran Perşembe15:00-16:30Ağaç KesimYalovaAltınovaMerkezHürriyet: 9,17,28,23,26,12,34,18,22,29,10,31,25,13
     Cumhuriyet8,33,14,24,7,20,6,30,27,16,32,19,11,15,21
12 Haziran Perşembe17:00-18:30Abone BağlamaYalovaÇiftlikköyÇiftlik3039, 3028, Çiğdem, 3005, 3029, İkiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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