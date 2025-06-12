12 haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi ne?

Birçok kişi 12 Haziran'ın ne günü olduğunu araştırıyor. Tarihsel açıdan 12 Haziran'da günün ne anlamda ve neden önemli olduğu merak konusu oldu. Peki, 12 Haziran ne günü? İşte cevabı...

Toplumda bazı kişiler, sadece dini ve milli bayramlar değil, özel olarak belirlenmiş günlerin tarihçesini ve taşıdığı anlamı da arama motorlarında sorgulatılıyor.

Peki, 12 Haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi nedir? İşte 12 Haziran günü yaşanan önemli olaylar..

12 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her sene 12 Haziran'da çocuk işçiliğine son verilmesi adına küresel farkındalılık ve mücadele günüdür. Eğitim hakkında mahrum bırakılarak çalıştırılan milyonlarca çocuğa dikkat çekmek ve bu adaletsizliğe karşı farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır.

12 Haziran Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenirken çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir hayat sürdürme hakkını savunmayı amaçlar.

12 HAZİRAN'DA NE OLDU?