12 haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi ne?
Birçok kişi 12 Haziran'ın ne günü olduğunu araştırıyor. Tarihsel açıdan 12 Haziran'da günün ne anlamda ve neden önemli olduğu merak konusu oldu. Peki, 12 Haziran ne günü? İşte cevabı...
Toplumda bazı kişiler, sadece dini ve milli bayramlar değil, özel olarak belirlenmiş günlerin tarihçesini ve taşıdığı anlamı da arama motorlarında sorgulatılıyor.
Peki, 12 Haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi nedir? İşte 12 Haziran günü yaşanan önemli olaylar..
12 HAZİRAN NE GÜNÜ?
Her sene 12 Haziran'da çocuk işçiliğine son verilmesi adına küresel farkındalılık ve mücadele günüdür. Eğitim hakkında mahrum bırakılarak çalıştırılan milyonlarca çocuğa dikkat çekmek ve bu adaletsizliğe karşı farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır.
12 Haziran Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenirken çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir hayat sürdürme hakkını savunmayı amaçlar.
12 HAZİRAN'DA NE OLDU?
|Yıl
|Olay
|1550
|Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
|1826
|Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
|1898
|Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
|1908
|Tokat'ta sel felaketi: 223 kişi öldü, 459 bina zarar gördü.
|1921
|Yunan Kralı Aleksandros ve heyeti İzmir'e geldi.
|1924
|Türkiye'nin ilk sanatoryumu Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
|1925
|İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
|1932
|Hicaz Naibi Emir Faysal Türkiye'yi ziyaret etti.
|1935
|Bolivya ve Paraguay, Chaco Savaşı'nı sona erdirdi.
|1940
|Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda savaş dışı kalma kararı aldı.
|1940
|Saint-Valery-en-Caux’da Müttefik birlikleri Almanlara teslim oldu.
|1941
|Çanakkale açıklarında Fransız gemisi torpillenip battı.
|1947
|Büyük Doğu dergisi 4 ay süreyle kapatıldı.
|1948
|Macar İşçi Partisi kuruldu.
|1957
|Kırşehir yeniden il yapıldı.
|1958
|Ankara’da Kıbrıs mitingi: 150 binden fazla katılım.
|1960
|Geçici Anayasa açıklandı.
|1966
|Keban Barajı'nın temeli atıldı.
|1967
|"Venera 4" uzay aracı Venüs’e gönderildi.
|1967
|ABD’de ırklar arası evlilik yasağı tamamen kaldırıldı.
|1968
|İstanbul Üniversitesi öğrenciler tarafından işgal edildi.
|1971
|TİP'in kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.
|1974
|Ataş Rafinerisi'nin devletleştirileceği açıklandı.
|1975
|Yunanistan AET üyeliği için başvurdu.
|1982
|12 Eylül’ün 17. idamı: Şahabettin Ovalı idam edildi.
|1984
|Urfa'nın adı Şanlıurfa oldu.
|1984
|Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
|1986
|Ahmet Altan’ın kitabı “muzır” bulundu; dava açıldı.
|1986
|Haydar Dümen'in kitabı toplatıldı.
|1987
|İngiltere seçimleri: Thatcher 3. kez kazandı.
|1988
|Ankara’da fırtına: 14 kişi hayatını kaybetti.
|1989
|Bulgaristan’dan göç eden Türklerin sayısı 90 bine ulaştı.
|1990
|Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.
|1994
|Boeing 777 ilk uçuşunu yaptı.
|2000
|Uzay Kampı Türkiye açıldı.
|2002
|TOFAŞ, Kuş Serisi üretimini durdurdu.
|2004
|Yeni Zelanda’da gök taşı bir evin çatısına düştü.
|2005
|BTC Boru Hattı’na ilk petrol verildi.
|2007
|Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu emekli oldu.
|2009
|İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
|2011
|Türkiye’de genel seçimler yapıldı.
|2016
|Orlando’da gey bara saldırı: 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.