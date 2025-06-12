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12 haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 haziran ne günü? 12 Haziran&#039;ın anlam ve önemi ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok kişi 12 Haziran'ın ne günü olduğunu araştırıyor. Tarihsel açıdan 12 Haziran'da günün ne anlamda ve neden önemli olduğu merak konusu oldu. Peki, 12 Haziran ne günü? İşte cevabı...

Toplumda bazı kişiler, sadece dini ve milli bayramlar değil, özel olarak belirlenmiş günlerin tarihçesini ve taşıdığı anlamı da arama motorlarında sorgulatılıyor.

Peki, 12 Haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi nedir? İşte 12 Haziran günü yaşanan önemli olaylar..

12 haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi ne? - 1. Resim

12 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her sene 12 Haziran'da çocuk işçiliğine son verilmesi adına küresel farkındalılık ve mücadele günüdür. Eğitim hakkında mahrum bırakılarak çalıştırılan milyonlarca çocuğa dikkat çekmek ve bu adaletsizliğe karşı farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır. 

12 Haziran Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenirken çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir hayat sürdürme hakkını savunmayı amaçlar.

12 haziran ne günü? 12 Haziran'ın anlam ve önemi ne? - 2. Resim

12 HAZİRAN'DA NE OLDU?

YılOlay
1550Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
1826Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
1898Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1908Tokat'ta sel felaketi: 223 kişi öldü, 459 bina zarar gördü.
1921Yunan Kralı Aleksandros ve heyeti İzmir'e geldi.
1924Türkiye'nin ilk sanatoryumu Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
1925İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
1932Hicaz Naibi Emir Faysal Türkiye'yi ziyaret etti.
1935Bolivya ve Paraguay, Chaco Savaşı'nı sona erdirdi.
1940Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda savaş dışı kalma kararı aldı.
1940Saint-Valery-en-Caux’da Müttefik birlikleri Almanlara teslim oldu.
1941Çanakkale açıklarında Fransız gemisi torpillenip battı.
1947Büyük Doğu dergisi 4 ay süreyle kapatıldı.
1948Macar İşçi Partisi kuruldu.
1957Kırşehir yeniden il yapıldı.
1958Ankara’da Kıbrıs mitingi: 150 binden fazla katılım.
1960Geçici Anayasa açıklandı.
1966Keban Barajı'nın temeli atıldı.
1967"Venera 4" uzay aracı Venüs’e gönderildi.
1967ABD’de ırklar arası evlilik yasağı tamamen kaldırıldı.
1968İstanbul Üniversitesi öğrenciler tarafından işgal edildi.
1971TİP'in kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.
1974Ataş Rafinerisi'nin devletleştirileceği açıklandı.
1975Yunanistan AET üyeliği için başvurdu.
198212 Eylül’ün 17. idamı: Şahabettin Ovalı idam edildi.
1984Urfa'nın adı Şanlıurfa oldu.
1984Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
1986Ahmet Altan’ın kitabı “muzır” bulundu; dava açıldı.
1986Haydar Dümen'in kitabı toplatıldı.
1987İngiltere seçimleri: Thatcher 3. kez kazandı.
1988Ankara’da fırtına: 14 kişi hayatını kaybetti.
1989Bulgaristan’dan göç eden Türklerin sayısı 90 bine ulaştı.
1990Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.
1994Boeing 777 ilk uçuşunu yaptı.
2000Uzay Kampı Türkiye açıldı.
2002TOFAŞ, Kuş Serisi üretimini durdurdu.
2004Yeni Zelanda’da gök taşı bir evin çatısına düştü.
2005BTC Boru Hattı’na ilk petrol verildi.
2007Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu emekli oldu.
2009İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
2011Türkiye’de genel seçimler yapıldı.
2016Orlando’da gey bara saldırı: 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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