12 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı?

Brent pretrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselmeye başlarken 12 Mayıs 2025 tarihinde benzine veya motorine indirim gelecek mi sorusunun cevap aranıyor. Geçtiğimiz hafta motorine indirim gelmişti. Araç sahipleri yeni haftaya girerken akaryakıt fiyatlarını arama motorlarına sorgulatmaya başladı.

Küresel piyasalardaki karışıklık ve son dönemdeki vergi artışlarıyla beraber benzin motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının zamlanıp zamlanmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar da netleşmeye başladı.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

ABD'nin tarife görüşmelerine ilişkin yaşanan gelişmeler etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu durum petrol arzında daralma beklentileri oluştururken akaryakıt fiyatlarını da destekleyen bir diğer unsur oldu.

Şu an için benzin fiyatında indirim beklenmemektedir. Son olarak otogaza geçen hafta 1 lira 20 kuruş indirim, motorin grubuna da 1,29 TL tutarında indirim geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL