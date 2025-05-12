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12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fay hattında yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük. büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Az önce Marmara Denizi ve Amasya deprem ile sallandı. Depremlerin derinliği ve büyüklüğü merak edilip araştırılıyor.

Türkiye'de küçük ve ya büyük sarsıntı hisseden vatandaşlar, internet üzerinden deprem araştırması yapmaya başladı. Deprem mi oldu, son dakika deprem, son depremler aramaları bugün en çok aratılan konular arasında yer aldı.

Kandilli verilerine göre; Marmara Denizi ve Amasya'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri bugünkü son depremler listesine ekledi.

12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? - 1. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Amasya'da bugün saat 12:23'te 4.6, saat 12:26'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:51'de 3.4 büyüklüğünde Çorum İskilip merkezli bir deprem meydana geldi.

Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; saat 09.41'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

 

12 Mayıs son dakika deprem listesi! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? - 2. Resim

SON DEPREMLER 12 MAYIS 2025 PAZARTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer 
2025-05-12 13:22:1837.9511128.403337.0ML1.3Nazilli (Aydın) 
2025-05-12 13:09:3040.812535.191676.92ML1.6Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-12 12:59:4940.84528.427227.04ML1.3Marmara Denizi - [19.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-12 12:57:4839.9108328.866.95ML1.9Orhaneli (Bursa) 
2025-05-12 12:51:0440.8441734.443065.41ML3.4İskilip (Çorum) 
2025-05-12 12:44:3639.6519427.8555611.47ML2.7Karesi (Balıkesir) 
2025-05-12 12:43:4337.94528.415837.0ML1.1Nazilli (Aydın) 
2025-05-12 12:34:4138.12532.710567.0ML1.2Selçuklu (Konya) 
2025-05-12 12:26:2640.8211135.1944419.0MW4.2Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-12 12:23:5540.81535.1919410.07MW4.4Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-12 12:21:4841.477528.084727.1ML1.0Saray (Tekirdağ) 
2025-05-12 12:14:5240.6466728.386677.28ML1.6Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa) 
2025-05-12 12:06:3538.4858329.151677.0ML1.0Eşme (Uşak) 
2025-05-12 11:40:3140.7566727.3758313.9ML1.8Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ) 
2025-05-12 11:35:0638.3377838.7491712.42ML1.9Kale (Malatya) 
2025-05-12 11:03:4736.6752832.0433311.11ML2.3Alanya (Antalya) 
2025-05-12 10:35:5540.2319426.8966717.74ML1.2Lapseki (Çanakkale) 
2025-05-12 10:30:1438.6305631.083617.0ML1.1Çay (Afyonkarahisar) 
2025-05-12 10:27:4537.9188936.161397.0ML1.2Saimbeyli (Adana) 
2025-05-12 09:52:2737.9908336.601947.0ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2025-05-12 09:41:2940.837528.351676.98ML2.8Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-12 09:04:1038.0058328.838338.04ML1.0Buldan (Denizli) 
2025-05-12 08:47:3740.8888928.191116.85ML1.0Marmara Denizi - [20.68 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-12 08:45:0638.1708336.524177.1ML2.1Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-12 08:31:0338.6094426.802786.88ML1.6Foça (İzmir) 
2025-05-12 07:03:3337.4097235.958067.03ML2.6Sumbas (Osmaniye) 
2025-05-12 06:56:4638.0913938.485567.0ML0.9Sincik (Adıyaman) 
2025-05-12 06:54:3740.6880628.36757.15ML1.2Marmara Denizi - [33.05 km] Karacabey (Bursa) 
2025-05-12 06:04:3438.7080627.922787.0ML1.6Gölmarmara (Manisa) 
2025-05-12 05:51:0936.2130635.983897.0ML1.6Samandağ (Hatay) 
2025-05-12 05:32:1538.1988938.591947.0ML1.1Battalgazi (Malatya) 
2025-05-12 05:23:1140.8438928.118336.97ML1.3Marmara Denizi - [19.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-12 05:18:1838.2033338.593899.78ML1.6Battalgazi (Malatya) 
2025-05-12 04:47:3338.2077838.593337.11ML2.6Battalgazi (Malatya) 
2025-05-12 04:45:3037.0516730.5119496.06ML1.7Korkuteli (Antalya) 
2025-05-12 04:11:2837.322537.0422210.85ML1.9Pazarcık (Kahramanmaraş) 
2025-05-12 03:47:5137.2147236.9755611.03ML1.7Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-12 03:45:0638.4436137.488617.12ML0.9Darende (Malatya) 
2025-05-12 03:24:4437.5247241.994446.76ML1.1Güçlükonak (Şırnak) 
2025-05-12 02:31:5039.4266730.094177.0ML1.4Merkez (Kütahya) 
2025-05-12 02:02:3636.0944428.443616.22ML1.5Akdeniz - [66.77 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-12 01:56:4638.0755638.410836.88ML0.8Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-12 01:53:0338.1169438.353067.04ML1.9Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-12 01:37:1337.8666726.743617.02ML1.4Ege Denizi - [26.71 km] Seferihisar (İzmir) 
2025-05-12 01:31:2740.7097227.986116.93ML1.5Marmara Denizi - [23.72 km] Erdek (Balıkesir) 
2025-05-12 01:13:1538.7511139.99257.03ML1.1Kovancılar (Elazığ) 
2025-05-12 01:08:5937.8288936.365287.0ML2.2Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-12 00:55:2738.2886138.301117.06ML0.8Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-12 00:40:4438.82529.192787.88ML1.0Merkez (Uşak) 
2025-05-12 00:28:4238.4522239.142226.89ML0.8Sivrice (Elazığ) 
2025-05-11 23:26:0140.8663931.666947.27ML1.0Merkez (Bolu) 
2025-05-11 21:58:2638.2688938.1961110.49ML3.5Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-11 21:58:1639.4430627.736.34ML2.1Savaştepe (Balıkesir) 
2025-05-11 21:14:4839.2538928.973618.1ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-11 20:58:4842.5508327.903338.51ML1.9Karadeniz 
2025-05-11 20:51:2540.8719428.4427810.72ML1.7Marmara Denizi - [15.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-11 20:20:2538.0822237.609727.01ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş) 
2025-05-11 20:15:4440.8063927.839177.01ML1.6Marmara Denizi - [19.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-11 19:54:1637.6380636.09.03ML1.6Kozan (Adana) 
2025-05-11 19:44:1838.1055631.068069.58ML1.2Gelendost (Isparta) 
2025-05-11 18:26:3538.4613938.01757.09ML1.8Akçadağ (Malatya) 
2025-05-11 18:04:3240.9561126.439446.7ML2.3İpsala (Edirne) 
2025-05-11 17:54:3338.3566738.775569.16ML1.9Kale (Malatya) 
2025-05-11 17:48:5137.1183329.224177.08ML1.5Çameli (Denizli) 
2025-05-11 16:59:0938.1961137.513337.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş) 
2025-05-11 15:51:3740.8236128.281947.77ML2.0Marmara Denizi - [27.01 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-11 15:27:2039.8030626.202227.37ML1.0Ezine (Çanakkale) 
2025-05-11 15:11:2738.0597228.984177.0ML1.2Buldan (Denizli) 
2025-05-11 14:44:0538.3363939.041397.0ML1.4Karakaya Barajı - [01.33 km] Sivrice (Elazığ) 
2025-05-11 13:33:2538.2427838.791677.0ML1.0Pütürge (Malatya) 
2025-05-11 13:07:4439.4877828.176399.26ML1.4Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-11 12:46:3139.5033328.147787.0ML1.6Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-11 12:44:5739.4888928.149727.0ML1.6Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-11 12:01:5340.8527828.2838919.73ML2.1Marmara Denizi - [23.77 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-11 11:43:4938.0847238.729177.0ML2.2Pütürge (Malatya) 
2025-05-11 10:46:3838.507538.023067.0ML1.5Akçadağ (Malatya) 
2025-05-11 10:38:5137.9844438.244176.97ML1.2Merkez (Adıyaman) 
2025-05-11 10:22:4638.2941738.086947.08ML1.8Akçadağ (Malatya) 
2025-05-11 09:49:5239.5366727.486117.04ML1.3İvrindi (Balıkesir) 
2025-05-11 08:52:2435.8530631.5205615.33ML2.8Akdeniz - [83.12 km] Gazipaşa (Antalya) 
2025-05-11 08:29:4839.2311128.958896.9ML1.1Simav (Kütahya) 
2025-05-11 08:23:5039.8708339.67756.16ML1.5Çayırlı (Erzincan) 
2025-05-11 08:22:0539.2255628.938617.0ML1.1Simav (Kütahya) 
2025-05-11 08:21:3738.6836140.066677.0ML1.4Palu (Elazığ) 
2025-05-11 08:13:3935.962526.5680613.64ML2.4Ege Denizi - [113.26 km] Datça (Muğla) 
2025-05-11 07:54:2539.5197226.1086113.1ML1.3Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-11 07:38:2238.0880638.439449.42ML1.5Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-11 06:29:3837.9058336.358067.0ML1.7Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-11 06:27:1837.8377835.701677.05ML1.3Feke (Adana) 
2025-05-11 06:16:4539.1747228.6761112.92ML1.9Sındırgı (Balıkesir) 
2025-05-11 06:15:3939.2327828.972787.03ML1.6Simav (Kütahya) 
2025-05-11 05:53:5739.2422228.9677811.05ML1.6Simav (Kütahya) 
2025-05-11 05:50:3739.2277828.972227.73ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-11 05:45:1739.2183328.986679.66ML1.7Simav (Kütahya) 
2025-05-11 04:48:0038.2841738.087227.0ML1.1Akçadağ (Malatya) 
2025-05-11 04:45:5937.8219436.110836.42ML1.3Saimbeyli (Adana) 
2025-05-11 04:37:2938.2769438.841396.75ML0.9Pütürge (Malatya) 
2025-05-11 04:26:4238.7730631.3357.0ML0.9Bolvadin (Afyonkarahisar) 
2025-05-11 04:24:2840.8752828.31756.77ML1.5Marmara Denizi - [20.71 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-11 04:21:3740.3727827.278897.68ML1.4Biga (Çanakkale)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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