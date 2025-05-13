13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var?
Televizyon severler tarafından bu akşamki yayın akışını öğrenmek istiyor. 13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Bahar ekrana gelecek.
13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Mayıs 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 MAYIS 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Canavar
02:20 Aldatmak
05:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
13 MAYIS 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Ültimatom
22:15 Uzay Yolcuları
13 MAYIS 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
00:30 Şakir Paşa Ailesi
02:45 Adım Farah
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ölümlü Dünya 2
22:15 Ölümlü Dünya 2
13 MAYIS 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Bahar
03:00 Turist
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
13 MAYIS 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
13 MAYIS 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:20 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
13 MAYIS 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025