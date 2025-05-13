13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 11:49 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 11:49 - Güncelleme:

Televizyon severler tarafından bu akşamki yayın akışını öğrenmek istiyor. 13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Bahar ekrana gelecek.

13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Mayıs 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar... 13 MAYIS 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Canavar 02:20 Aldatmak 05:20 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 13 MAYIS 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Eşref Rüya 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Son Ültimatom 22:15 Uzay Yolcuları 13 MAYIS 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 00:30 Şakir Paşa Ailesi 02:45 Adım Farah 04:15 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Ölümlü Dünya 2 22:15 Ölümlü Dünya 2 13 MAYIS 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 00:30 Bahar 03:00 Turist 05:00 Kızılcık Şerbeti 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Bahar 13 MAYIS 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 00:30 Sahipsizler 02:30 Sefirin Kızı 05:00 Aramızda Kalsın 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Kral Kaybederse 13 MAYIS 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15Seksenler 14:20 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 13 MAYIS 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025 İlgili Haber Bu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin