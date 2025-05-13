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13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon severler tarafından bu akşamki yayın akışını öğrenmek istiyor. 13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Bahar ekrana gelecek.

13 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Mayıs 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 1. Resim

13 MAYIS 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI 

00:20 Canavar

02:20 Aldatmak

05:20 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 2. Resim

13 MAYIS 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Ültimatom

22:15 Uzay Yolcuları

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 3. Resim

13 MAYIS 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

00:30 Şakir Paşa Ailesi

02:45 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Ölümlü Dünya 2

22:15 Ölümlü Dünya 2

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 4. Resim

13 MAYIS 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:30 Bahar

03:00 Turist

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 5. Resim

13 MAYIS 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 

00:30 Sahipsizler

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 6. Resim

13 MAYIS 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15Seksenler

14:20 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

13 Mayıs tv yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyonda ne var? - 7. Resim

13 MAYIS 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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